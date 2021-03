Šlachtova Přísaha narazila na problém. Registroval si ji už konkurent

Hnutí před necelými dvěma týdny požádalo o registraci na ministerstvu vnitra. Někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se svými spolupracovníky donesl na úřad petiční archy s více než 19 tisíci podpisy. Hnutí se chce účastnit letošních podzimních sněmovních voleb.

„Dneska vám musím říct něco extrémně důležitého. Věc, která se týká našeho hnutí Přísaha,“ napsal Šlachta ve středu na svém facebookovém profilu.



Podle něj si Jan Vondrouš, předseda strany VIZE – Národní socialisté a podal na Ministerstvu vnitra registraci hnutí Přísaha. „Zaregistroval si hnutí s naším názvem Přísaha pár dnů před tím, než jsme došli na ministerstvo s našimi podpisy,“ uvedl na Facebooku Šlachta.



Šlachta tak podle jeho slov musel okamžitě jednat. „Protože kdyby šel s názvem Přísaha do voleb a my bychom šli s naším názvem „Přísaha, občanské hnutí“ jak jsme chtěli a měli na petici, tak by to bylo pro voliče naprosto zmatečné a nikdo by nevěděl, která je ta naše pravá Přísaha,“ uvedl k celé věci Šlachta



V pondělí se proto rozhodl, že posbírá nových 1 000 podpisů, což je minimální počet na zaregistrování hnutí. „Oslovili jsme lokální koordinátory a pustili se znovu do sbíraní. Proč jenom 1 000 podpisů a proč jenom lokální koordinátory? Klíčem ke všemu byla rychlost,“ píše. Vše museli stihnout během dvou dní, aby si nikdo jiný nemohl zaregistrovat Přísahu – občanské hnutí Roberta Šlachty. Podle Šlachty jde o pokus o umlčení.

Na žádné takové vydírání nebudu přistupovat

„Všechno to vzniklo kvůli snaze pana Vondrouše znemožnit vznik hnutí Přísaha. Pokusil se nás svým dopisem dokonce vydírat. Chtěl s námi jednat o nějakých podmínkách, za kterých by svou registraci stáhnul,“ vyjádřil se k situaci na Facebooku Šlachta.