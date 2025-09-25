Šlachta podal trestní oznámení kvůli nemocničním zakázkám. Firma se brání

  20:08
Společnost Omnimedics odmítá obvinění, které vůči ní vznesl senátor a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta v souvislosti se zakázkami na dodávky dlouhodobé mechanické srdeční podpory v letech 2015 až 2022. Zakázky se týkají pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Podle Šlachty by se zakázkami měla zabývat policie, firma ale obvinění označila za nepravdivá a škodlivá.

Předseda Přísahy Robert Šlachta při představování kandidátů do voleb | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Šlachta podal 12. září trestní oznámení na neznámého pachatele. V polovině září uvedl, že dodavatel a jediný účastník soutěže na dodávky dlouhodobé mechanické srdeční podpory, firma Omnimedics je pouze překupníkem produktu.

V Maďarsku, kde systém prodává přímo americký výrobce, je jeho cena až o čtvrtinu nižší, řekl senátor, jehož hnutí usiluje v říjnových volbách o vstup do Sněmovny. Trestní oznámení směřoval na neznámého pachatele pro podezření z trestného činu zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky.

Pojďme usmrtit korupci, vyzval Šlachta. Slibuje i bezpečné ulice a obnovení EET

Společnost Omnimedics ve čtvrtek uvedla, že systémy mechanických srdečních podpor dodává do Česka, na Slovensko i do Maďarska. „Není tedy pravdou, že do Maďarska dodává skupina Abbott systém mechanických srdečních podpor přímo,“ uvádí Omnimedics.

Firma také odmítla, že by se ceny systémů v Česku a Maďarsku lišily tak výrazně, jak senátor tvrdí. „Pan Šlachta opomněl uvést, že maďarské ceny, které jsou veřejně dostupné, jsou podle tamních předpisů uváděny bez DPH, které činí 27 procent. Ve skutečnosti se tedy ceny liší fakticky jen v důsledku kurzového rozdílu,“ uvedla firma v tiskové zprávě.

Omnimedics také upozornil, že není jasné, jak Šlachta dospěl k údajnému zisku, který firma měla z IKEM. „Ze zveřejněných účetních závěrek je v prezentované podobě nelze získat, tedy ani ověřit. Jeho tvrzení jsou v rovině spekulací, které Omnimedics popírá,“ uvedla firma.

Přísaha podá žalobu na Piráty. Šlachta se v debatě pustil i do Macinky

„Veřejné zakázky IKEM probíhají v souladu s platnou legislativou,“ uvedla za IKEM předminulý týden náměstkyně ředitelky a vedoucí odboru PR a marketingu Markéta Šenkýřová. Podle ní IKEM nemá žádnou oficiální informaci, že by v souvislosti s uvedenými zakázkami jednaly orgány činné v trestním řízení nebo že by od IKEM byla vyžadována součinnost.

Senátor si za podaným trestním oznámení nadále stojí. Na dotaz ČTK ve čtvrtek uvedl, že pražské městské státní zastupitelství, na které oznámení podal, ho postoupilo vrchnímu státnímu zastupitelství. „S tím, že ta škoda, co je v tom trestním oznámení, by mohla být i vyšší,“ uvedl Šlachta.

