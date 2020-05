Nečas se hádal s Nagyovou, že inkasuje peníze za schůzky s ním, tvrdí Šlachta

„A ne, že on by jí diktoval a odpovídal: Tohle nejde. Mluvil s ní jakoby v podřízené roli,“ tvrdí Šlachta, jenž velel elitní policejní jednotce v době razie na Úřadu vlády v roce 2013, která vedla k pádu Nečasova kabinetu.

Šlachta, který požádal v roce 2016 o odchod do civilu a pak přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy ČR, o tom, že Nagyová podle něj inkasovala peníze od těch, kteří se chtěli setkat s Nečasem, mluví v knize Třicet let pod přísahou, kterou s ním napsal novinář Josef Klíma.

„Nedalo se to použít. Sdělil nám to při vytěžení jeden informátor, že takhle to chodí a že on ty peníze musí dát taky,“ řekl Šlachta Týdeníku Echo, proč se tato věc neobjevila i u soudu. Šlachta tvrdí, že se kvůli těmto penězům Nečas se svou pozdější manželkou pohádal. „Premiér v podstatě říkal, že je špatně to takto dělat,“ tvrdí bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.



iDNES.cz požádal bývalého premiéra o reakci na Šlachtovo tvrzení a jestli se případně bude nějak bránit tomu, co o něm bývalý šéf ÚOOZ tvrdí.

V současnosti Nečas čelí obžalobě z křivé výpovědi ve prospěch své druhé ženy. Bude se u soudu zpovídat kvůli dvěma výpovědím, které učinil v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Vedoucí Nečasova kabinetu podle pravomocného rozsudku nezákonně zaúkolovala vojenské zpravodajce, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku.

Šlachta v rozhovoru mluví i o tom, zda někdy nezapochyboval o zásahu na Úřadu vlády. „Stokrát jsem se ptal sám sebe: Mělo smysl do toho jít? Měli jsme dost nabito? Neměla realizace proběhnout jinak? Copak si myslíte, že jsem magor, který nad takovými věcmi nepřemýšlí? Něco bych dnes udělal jinak. Samozřejmě tiskovku. Neměli jsme žádného poradce, který by nám řekl: Kašlete na to, nevystupujte,“ uvedl bývalý šéf protimafiánského útvaru.

Šlachtovi vadí zakázky z Číny za nouzového stavu

V rozhovoru se také Šlachta distancuje od toho, aby byl spojován se současným premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem. „Já mám stigma Babišova člověka. Přitom lidi, co mě znají, dobře vědí, jak jsem na tom názorově,“ říká. „Samozřejmě že kdybych v ÚOOZ zdědil kauzy o Babišovi, tak na nich děláme. Vyzývám tady každého, ať mi ukáže jednu věc, kterou jsem udělal pro Babiše,“ prohlašuje Šlachta.

Za chybu považuje, když věřil současnému premiérovi v boji o policejní reorganizaci s exministrem vnitra Milanem Chovancem za ČSSD.



Hodnotí i počínání současné vlády. „Daňové úniky fakticky vymizely. Tady velmi pomohla kontrolní hlášení. Naopak když budeme mluvit o státních zakázkách, tak co se dělo za nouzového stavu, ty zakázky z Číny, to je něco hrůzostrašného. Kde jsou orgány činné v trestním řízení? Tam už měli být naskákaní, padni komu padni. Já bych se nezastavil před ničím. Jestli Babiš s Hamáčkem veřejnosti vykládali, jací budou bojovníci proti korupci, tak na tom není zbla pravdy,“ prohlásil Šlachta v rozhovoru pro Týdeník Echo.



Šlachta tvrdí, že dostal i nějaké nabídky, aby šel do politiky, ale nechce být zatím konkrétní. „S Babišem nebudu mít nic, leda snad že bych se vyhraňoval proti němu a proti jeho systému vládnutí,“ řekl bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.