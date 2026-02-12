Skupina opozičních poslanců navrhla regulaci krátkodobého ubytování Airbnb

Návrh sice minulá vláda Petra Fialy schválila, ale po vyhazovu Bartoše z vlády a odchodu Pirátů z koalice ho ale už Sněmovna do konce volebního období neprojednala. Zejména regulace krátkodobého ubytování totiž narážela na odpor v tehdejší nejsilnější vládní straně ODS.
Předkladatelé návrh předkládají v původním znění tak, jak jej v minulém volebním období připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je narovnat pokřivený trh s ubytováním, zajistit férové podmínky pro všechny podnikatele a vrátit byty v centrech měst jejich původnímu účelu, tedy dlouhodobému bydlení.
„Přicházíme s návrhem, který dává obcím do rukou skutečnou moc rozhodovat o tom, co se děje na jejich území. Každá obec má jiné potřeby a jinou míru turistické zátěže, a proto nelze aplikovat jedno plošné řešení pro všechny. Náš návrh umožňuje samosprávám vydat nařízení, kterým mohou regulovat krátkodobé ubytování v bytech – ať už jde o vymezení období v roce, kdy se pronajímat nesmí, stanovení maximálního počtu dní v roce pro poskytování služby, nebo omezení počtu ubytovaných osob na metry čtvereční,“ řekl poslanec STAN Karel Dvořák, jeden z předkladatelů návrhu.
„Dostupnost bydlení je pro mou generaci tématem číslo jedna. V Praze a dalších turisticky exponovaných městech vidíme, jak krátkodobé pronájmy vysávají z trhu byty, které by byly za normálních okolností určeny pro dlouhodobé pronájmy,“ upozornila nejmladší poslankyně ve Sněmovně Julie Smejkalová.
„Řada studií nám ukazuje, že v mnoha evropských metropolích neregulované krátkodobé pronájmy významně zvyšují ceny bydlení. A k podobnému vývoji dochází i ve velkých českých městech, jako jsou Praha či Brno. Podle odhadů 60 procent těchto krátkodobých pronájmů není řádně evidováno a neodvádí se z nich daně, odvody a poplatky městům. A právě tomuto by měly oba předložené návrhy zabránit a napomoci s dostupností bydlení,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Jiří Horák.
Součástí navrhované právní úpravy je také možnost navýšit poplatky za ubytování a tím lépe reagovat na potřeby obcí.
„Cestovní ruch přináší do obecních rozpočtů peníze, ale také generuje obrovské náklady – na úklid, svoz odpadu, bezpečnost nebo údržbu památek. Proto v novele navrhujeme možnost zvýšení místního poplatku z pobytu ze současných maximálních 50 korun na 100 korun za osobu a den,“ uvedl poslanec Michal Zuna z TOP 09.
Další novinkou, kterou chce skupina poslanců prosadit, je zavedení systému eTurista. Jedná se o centrální a plně digitalizovaný registr ubytovaných hostů. Ten by nahradil dosavadní papírové domovní knihy a zjednodušil administrativu poctivým podnikatelům.