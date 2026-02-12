Škrty v rozpočtu u rozvojové pomoci ohrozí i projekt MEDEVAC, říká Rakušan

Vláda v noci ze středy na čtvrtek hlasy poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila ve Sněmovně v prvním čtení návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun.
Opozici, která celý den vládě vytýkala, že taková výše schodku je v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se nepodařilo návrh rozpočtu zamítnout nebo ho vrátit k přepracování.
|
Schodek 310 miliard prošel. Je protizákonný, říká opozice. Vadí i Pavlovi
Rakušan uvedl, že porušení zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je evidentní. „Skutečné právní argumenty hovoří jasně,“ řekl šéf STAN. Kritizoval i škrty v oblasti obrany a bezpečnosti, rozvojové pomoci či u národních parků. Ve druhém čtení chce hnutí usilovat o úpravy.
„Bude problém plnit i dvě procenta hrubého domácího produktu výdajů na obranu,“ zopakoval. Peníze budou chybět i u policie či tajných služeb.
|
Je to takový Pol Pot dnešní doby, pustil se Lipavský do ministra Macinky
Na posledním summitu NATO se Česká republika zavázala, že bude zvyšovat přímé výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP a růst mají i výdaje související s obranou. Od evropských členů NATO to vyžaduje americký prezident Donald Trump.
„My respektujeme závazek dvou procent HDP na obranu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Premiér Babiš o tom bezesporu se spojenci bude mluvit,“ odvětila na dotaz iDNES.cz ministryně financí.