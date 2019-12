ODS se zastala Skopečka kvůli konferenci o Číně s lobbistickým nádechem

„To, co čtu, mi nezpůsobuje žádnou radost. Považuji za to za vážné informace, ale jsem přesvědčen, že se to netýká poslance Skopečka a jím pořádané konference v Poslanecké sněmovně,“ řekl předseda ODS Petr Fiala po jednání republikového sněmu strany.



„Ve sněmovně se koná obrovské množství konferencí a seminářů, které pořádají jednotliví poslanci,“ uvedl lídr občanských demokratů.

„Seminář se pořádal standardně. Organizoval to poslanec Skopeček a jeho tým, tak jak to dělají mnozí mí kolegové a mnohé mé kolegyně. Pokud by tam někdo byl účasten, tak zjistí, že tam žádné náklady nevznikají, nebo minimální. Tam se podává obyčejná voda a možná pár chlebíčků. Prostory jsou v Poslanecké sněmovně, takže žádný seminář nepotřebuje žádné sponzory, a tak tomu bylo i v tomto případě,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

„Pokud nějaká PR agentura vyfakturovala jinému podnikatelskému subjektu nějaké služby, to už není věc nás, ani pana poslance Skopečka. On nic neporušil,“ prohlásil Stanjura. Konference se účastnil i ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD a záštitu jí dal i Svaz průmyslu a dopravy, argumentuje. „Debata byla vyvážená. Nebyla to žádná PR akce ve prospěch komunistické Číny,“ zdůraznil Stanjura.

Firma Home Credit, součást impéria nejbohatšího Čecha Petra Kellnera podniká i v Číně a získala tam celostátní licenci na nebankovní půjčky.