Vláda bude odborná, řekl Juchelka. Jen nepovedená reality show, tvrdí Skopeček

  11:44
Jednání o nové vládě stále pokračují. Jak probíhají schůzky? O aktuálním vývoji diskutovali opoziční poslanci Jan Skopeček a Petr Hladík s poslancem hnutí ANO Alešem Juchelkou a Radimem Fialou z SPD. Podle Skopečka připomíná skládání vlády spíše reality show, Juchelka mu však oponoval s tím, že nová vláda bude vysoce odborná.
„Připadá mi to jako nepovedená reality show, kdy Andrej Babiš z fitness centra vyzývá lidi, aby mu pomohli jednat s Motoristy,“ prohlásil Skopeček v pořadu CNN Prima News k aktuálnímu jednání o nové vládě.

S jeho názorem souhlasil i dosluhující ministr životního prostředí Petr Hladík, který označil vyjednávání o nové vládě za nekompetentní. „Nejdřív se rozdělují fleky, nikdo neřeší program pro lidi. Jde jen o trafiky,“ kritizoval.

Hladík a Skopeček zároveň upozornili, že považují za problém, pokud by hnutí ANO mělo pod kontrolou ministerstvo vnitra i spravedlnosti zároveň, jelikož předseda hnutí Andrej Babiš figuruje v kauze Čapí hnízdo.

Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace

Juchelka kritiku odmítl s tím, že se podle něj rýsuje vláda skutečných odborníků. „Jednání stále probíhají, každý den o tom mluvíme přes pět hodin. Nechci nic předjímat, ale vláda opravdu vzniká. Jde nám hlavně o to, aby se podařilo skloubit politickou i odbornou roli jednotlivých osobností,“ vysvětlil.

Dodal také, že se Babiš po pondělní schůzce s Motoristy rozhodne, zda Filip Turek usedne do křesla ministra zahraničí. Čestný prezident Motoristů totiž čelí obviněním, že na sociálních sítích adoroval rasismus a totalitní režimy.

PŘEHLEDNĚ: Kdo může zasednout v nové vládě Andreje Babiše?

Juchelka následně připustil, že by se rád stal ministrem práce a sociálních věcí. Tento post zastával už ve stínové vládě hnutí ANO. „Pokud nabídku dostanu, budu s ní souhlasit,“ uvedl.

Podle Radima Fialy z SPD se však jednání o nové vládě táhnou už příliš dlouho. „Za SPD mohu říct, že bychom si přáli mít už hotovo. Jednání ale stále pokračují,“ sdělil.

Rozdělení postů ve vznikající vládní koalici bylo zveřejněno v pátek. V šestnáctičlenném kabinetu by mělo mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. SPD by měla obsadit také post předsedy Poslanecké sněmovny, kterým by se podle spekulací mohl stát Tomio Okamura.

