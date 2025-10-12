Vláda bude odborná, řekl Juchelka. Jen nepovedená reality show, tvrdí Skopeček

„Připadá mi to jako nepovedená reality show, kdy Andrej Babiš z fitness centra vyzývá lidi, aby mu pomohli jednat s Motoristy,“ prohlásil Skopeček v pořadu CNN Prima News k aktuálnímu jednání o nové vládě.
S jeho názorem souhlasil i dosluhující ministr životního prostředí Petr Hladík, který označil vyjednávání o nové vládě za nekompetentní. „Nejdřív se rozdělují fleky, nikdo neřeší program pro lidi. Jde jen o trafiky,“ kritizoval.
Hladík a Skopeček zároveň upozornili, že považují za problém, pokud by hnutí ANO mělo pod kontrolou ministerstvo vnitra i spravedlnosti zároveň, jelikož předseda hnutí Andrej Babiš figuruje v kauze Čapí hnízdo.
|
Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace
Juchelka kritiku odmítl s tím, že se podle něj rýsuje vláda skutečných odborníků. „Jednání stále probíhají, každý den o tom mluvíme přes pět hodin. Nechci nic předjímat, ale vláda opravdu vzniká. Jde nám hlavně o to, aby se podařilo skloubit politickou i odbornou roli jednotlivých osobností,“ vysvětlil.
Dodal také, že se Babiš po pondělní schůzce s Motoristy rozhodne, zda Filip Turek usedne do křesla ministra zahraničí. Čestný prezident Motoristů totiž čelí obviněním, že na sociálních sítích adoroval rasismus a totalitní režimy.
|
PŘEHLEDNĚ: Kdo může zasednout v nové vládě Andreje Babiše?
Juchelka následně připustil, že by se rád stal ministrem práce a sociálních věcí. Tento post zastával už ve stínové vládě hnutí ANO. „Pokud nabídku dostanu, budu s ní souhlasit,“ uvedl.
Podle Radima Fialy z SPD se však jednání o nové vládě táhnou už příliš dlouho. „Za SPD mohu říct, že bychom si přáli mít už hotovo. Jednání ale stále pokračují,“ sdělil.
Rozdělení postů ve vznikající vládní koalici bylo zveřejněno v pátek. V šestnáctičlenném kabinetu by mělo mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. SPD by měla obsadit také post předsedy Poslanecké sněmovny, kterým by se podle spekulací mohl stát Tomio Okamura.