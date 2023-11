Stát s energiemi firmám pomáhal dočasně, řekl Skopeček. Nepřijatelné, míní Havlíček

Vzpomínky na Karla Schwarzenberga „Je to velmi smutný den, odešla výrazná postava, nejen politického života. Velmi ovlivnil českou i zahraniční politiku. I když jsem s ním ne vždy souhlasil, diskuze s ním vždy stála za to. Vyčníval svým humorem a vystupováním,“ řekl Skopeček. Podle Havlíčka zastával kníže velmi významnou roli jako kancléř někdejšího prezidenta Václava Havla, kdy dal velký přínos zahraniční politice skrz své kontakty. Vondra zavzpomínal, že byl kníže velmi otevřený člověk, zatímco se nyní politici uzavírají do bublin. „Byl světoběžník, ale zároveň srdcem Čech. Sloužil zemi jako nikdo jiný,“ uvedl Vondra. Nerudová uvedla, že byl osobnost, která kultivovala politickou scénu a je nenahraditelný. „Neupřednostnil jako oponent stranické tričko, aby vás musel napadnout. Dokonce se vás zastal. Jestli toto zmizí z české politiky, tak je s námi zle,“ podotkl Zaorálek. Hlaváček řekl, že vždy obdivoval Schwarzenbergovu schopnost navazovat kontakty.