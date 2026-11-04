Stávka pracovníků ČT a ČRo je u konce. Podívejte se na souhrn celého dne

Vládní záměr, který se projednává ve Sněmovně, také ruší televizní a rozhlasové poplatky a ubírá ČT a ČRo peníze. Zástupci vládní koalice plán obhajují tím, že lidé ve většině evropských zemí poplatky neplatí, a svými předvolebními sliby poplatky zrušit.
Rozhlas i televize po celé úterý místo živého vysílání zařazovaly převážně archivní pořady, zatímco zpravodajský servis týkající se politického dění, kultury, sportu či počasí omezily na základní informace. Newsroom ČT na Kavčích horách zůstal skoro prázdný, televize nevysílala ani hlavní večerní zpravodajský pořad Události. O stávce po celý den informovala lišta v horní části obrazovky. Po půlnoci se vysílání televize i rozhlasu vrátilo do standardního režimu, ČT spustila speciální program k volbám do amerického Kongresu.
K protestu veřejnoprávních médií se přidali vysokoškolští studenti, divadla a další instituce po celé republice. Na podporu ČT a ČRo se v úterý odpoledne shromáždily tisíce lidí na náměstích v Praze, Brně, Ostravě i dalších městech v Česku. Stávku podpořili opoziční politici, předsedové pětice sněmovních opozičních stran vyzvali v dopisu premiéra Andreje Babiše (ANO) ke společnému jednání za účasti ředitelů ČT a ČRo a nezávislých odborníků.
Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, 11 je dříve zrušilo a ostatní měly jiné způsoby financování. Babiš o víkendu připustil, že o konkrétní podobě financování se ještě povede diskuse. Důvody stávky odmítá, omezení nezávislosti médií podle něj nehrozí a zrušení poplatků bylo v programu, se kterým jeho hnutí vyhrálo loňské sněmovní volby. Argumenty stávkujících odmítl už dříve také ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). V úterý se Babiš ani Klempíř ke stávce nevyjádřili.
Protesty a jejich důvody v hlavních bodech: