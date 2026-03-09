Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že vyhlásí na pozici ředitele Správy KRNAP standardní výběrové řízení v nejbližších týdnech. Dočasně bude vedením pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny MŽP Michal Servus.
K důvodům Böhnischova odchodu se ministerstvo ani KRNAP nevyjádřily. Ministr jej odvolal k dnešnímu dni.
Robin Böhnisch Vystudoval Střední lesnickou školu v Trutnově (nyní Česká lesnická akademie), učitelství biologie a společenských věd na Univerzitě v Hradci Králové a absolvoval rigorózní řízení v oboru biologie s didaktikou na Univerzitě Karlově. V letech 2003–2017 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, poslední čtyři roky předsedou sněmovního výboru pro životní prostředí.
V roce 2018 se stal laureátem prestižní environmentální Ceny Josefa Vavrouška. Mimo to obdržel například ocenění Etz Chajim (Strom života) od izraelských lesníků, je držitelem parlamentního a státního vyznamenání Arménie.
Böhmisch se během svého působení v KRNAP podílel na přípravě a schválení nové zonace KRNAP a vymezení klidových území. Dále také řeši situaci spojenou s kůrovcem.