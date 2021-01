Poslanci rozhodují, zda budou moci učit i lidé bez pedagogického vzdělání

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Změnu kritizuje vládní ČSSD, školské odbory a některé instituce a profesní organizace. Kritikům novely vadí mimo jiné to, že odborníci bez pedagogického vzdělání by mohli působit nejen na středních školách, ale i na druhém stupni základních škol. Pokládají to za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů.

Podle ministra školství Roberta Plagy změna ředitelům škol otevře „sekundární kanál“, jak pedagogický sbor doplnit o vysokoškoláky s magisterským titulem, případně i další odborníky s nejméně pětiletou praxí v oboru například jako učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku. Pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let, pokud by chtěli učit i po uplynutí této lhůty.

„Žádná pojistka tří let tam není,“ namítla exministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD.



Podle platného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Nepedagogové s praxí proto museli školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může ředitel i nyní dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá.