Konec známek na školním vysvědčení. Slovní hodnocení nejmladších se blíží

Tradiční pololetní vysvědčení prvňáčků s „bičem“, tedy velkou jedničkou, skončí. Přesně tak to měla před rokem Mariana z Prahy.

„Každou práci doděláš a odevzdáš, i když na to někdy potřebuješ víc času. To je v pořádku. Bezchybně sčítáš, odčítáš a porovnáváš do deseti. Trénuj častěji počítání zpaměti, abys získala větší jistotu,“ píše třídní učitelka na vysvědčení, které Marianě přečetla máma.

Podobné dopisy nebo třeba tabulky se škálou dovedností v jednotlivých předmětech by už od roku 2027 mohli dostávat všichni prvňáčci v Česku, o rok později i žáci druhých tříd. Od známek od jedničky do pětky by se právě pro tyto dva ročníky mělo zcela upustit i v celém školním roce.