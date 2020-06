Plaga rozdával vysvědčení. V září snad děti půjdou bez roušek, řekl

Ministr Robert Plaga (ANO) předpokládá, že při příznivém vývoji epidemie by se v září mohly děti do škol vrátit bez roušek. Uvedl v úterý v Základní škole Petra Strozziho v Praze.

Podle Plagy bylo druhé pololetí školního roku naprosto nestandardní a zejména pro prvňáčky mohlo být velmi zvláštní. „Myslím si, že na to, co se dělo, tak to celý vzdělávací systém České republiky zvládl skvěle,“ řekl.



„Předpokládám, že podzimní start, pokud se to dál bude vyvíjet tak dobře, jak se to vyvíjí, a bude se dařit lokalizovat ohniska covidu, tak by ve většině území měl být bez roušek,“ dodal.

Podle něj bude zřejmě potřeba ve školách dál zachovávat některá zvýšená hygienická opatření jako třeba dezinfekci rukou, ale školy by se v případě zvýšeného výskytu nákazy novým koronavirem měly zavírat už jen lokálně. Doplnil, že ministerstvo chce v srpnu upřesnit pro školy pokyny k tomu, jak by měly postupovat při šíření covidu.

Do budovy karlínské školy vstupovali žáci s nasazenými rouškami, ve třídě je mohli sundat. V lavicích seděli po jednom. Účast na předávání vysvědčení byla dnes v souvislosti s opatřeními proti koronaviru dobrovolná, ale mohly se sejít celé třídy.

Ve třídě 1.B pomohl ministr učitelce Lýdii Slezákové rozdat vysvědčení a pochvaly pro děti i rodiče. Připomněl, že měl letos sám dceru v první třídě. Dětem popřál, aby si užily pěkné prázdniny. „Doufám, že stav druhého roku u vás bude už víceméně normální,“ řekl.

Podobně jako v řadě jiných škol převzaly v ZŠ Petra Strozziho děti vysvědčení se známkami. Možnosti slovního hodnocení, ke kterému letos v souvislosti s mimořádnou situací kolem koronaviru vyzývalo i ministerstvo školství, využívaly školy podle zjištění ČTK spíše výjimečně.

Podle Plagy není cesta ke slovnímu hodnocení jednoduchá. Není to podle něj možné učitelům nařídit. Známky podle něj vyžadují často i rodiče. „Já ale pevně věřím, že se prvky formativního hodnocení dále do soustavy dostanou,“ dodal.