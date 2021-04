Státu došly testy pro školáky, tendr na nové je zrušený. Zásoby škol se tenčí

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr v pondělí oznámil, že správa zrušila tendr na 5,6 milionu antigenních testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu, a tak správa musela všechny firmy vyloučit.

Základní školy mají zásoby antigenních testů od státu na testování žáků a učitelů na covid-19 zhruba do 7. května. S testováním by pak mohly pokračovat jen školy, které si již dříve bez pomoci státu zajistily třeba PCR testy. Takových škol ale není v Česku mnoho. Navíc i tyto školy využívají antigenní testy pro žáky, kteří přijdou do školy jindy než v den určený pro PCR testování. Vyplývá to z odpovědí zástupců Asociace ředitelů základních škol.

„Situaci od pondělního odpoledne intenzivně řešíme tak, aby ministerstvo zdravotnictví urychleně upřesnilo specifikace a zakázka mohla být Správou státních hmotných rezerv vypsána znovu,“ uvedla dnes na dotaz ČTK mluvčí ministerstva školství. Úřad podle ní již dříve upozorňoval na to, že centralizovaný nákup může mimo nouzový stav znamenat problém, což se nyní ukázalo. Právě proto podle ní pandemický zákon umožňuje, aby si testy nakoupili i zřizovatelé či školy sami a ministerstvo jim následně posílilo rozpočty jednorázovým normativem. Zopakovala, že návrat žáků do škol ohrožen není.

Testování na covid-19 se ve školách dělá povinně dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy, jejichž výsledek se zjistí do 15 minut. Jako alternativu si školy mohly zajistit jednou týdně PCR testování, které je dražší a jeho výsledky bývají k dispozici až další den, protože se vyhodnocují v laboratoři. Na rozdíl od antigenních testů ale odborníci hodnotí PCR testy jako přesnější. Antigenní testy dosud pro školy zajišťoval stát.

Martin Kuba @Kuba_Martin Pět týdnů se na ÚKŠ ptám, co bude, až stát nezvládne VŘ na další AG testy pro školy a zjistí, že za týden dojdou: “Ne že nám pak řeknete, že si je školy mají vysoutěžit samy!” Stát zrušil VŘ a od 10. května není čím testovat. MŠMT : Školy si mohou testy vysoutěžit samy. oblíbit odpovědět

Podle ministra školství Roberta Plagy není jisté, zda se testy podaří do škol dodat včas. Zároveň to ale označil za příležitost urychlit využívání PCR testů do škol. Vláda podle něj udělá vše pro to, aby kvůli komplikacím s testy nebylo nutné omezovat výuku.

Novou zakázku podle Švagra správa rezerv do dnešního poledne zatím nevypsala. „Čekáme na podklady z ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví,“ uvedl. Správa podle něj už všechny antigenní testy pro školy ze svých skladů vydala a další nyní nemá.

„Pokud jde o PCR testy, tak nikdy jsme žádný požadavek na jejich nákup neobdrželi a je to celkem logické, protože testy musí odebírat zdravotnický personál a vyhodnocuje je specializované pracoviště. Takže to není produkt pro náš nákup,“ řekl.

Na základě připravovaného otevírání škol a odhadu budoucího vývoje ministerstvo na začátku dubna stanovilo, že dostupné zásoby antigenních testů mohou školám vydržet nejdéle do týdne od 10. května. Úřad pak zároveň podle Plagy navrhnul, aby SSHR zajistila nákup antigenních testů pro školství do konce školního roku ve výši 14,35 milionu kusů. Vláda ale rozhodla o nákupu pouze 5,6 milionu kusů, které měly školám vydržet zhruba do konce května. Tyto testy zatím správa nezajistila.

Minulý týden směřovalo do škol 3,5 milionu antigenních testů Singclean. Již dříve školy dostaly 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu později objednaných testů od společnosti Singclean. Oba se vyrábějí v Číně a podle kritiků nejsou úplně spolehlivé. Vítěz poslední zakázky - firma Masanta s testy Singclean - už minulý týden oznámil, že se do současného tendru nepřihlásil.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by nyní všechny školy měly mít dostatek testů do 7. května. Něco jim zřejmě zbyde, ale podle něj už to asi nebude ani na jedno kompletní testování. Věří, že zástupci vlády problém včas vyřeší. Pokud by si měly testy pořizovat samy školy, doufá, že dostanou aspoň seznam testů, které jsou vhodné. Místopředseda asociace Jaroslav Jirásko se takového řešení hrozí. Školy by podle něj musely vyhlašovat jednotlivá výběrová řízení. „To by bylo peklo,“ řekl.

Konkrétně Masarykova základní škola v pražských Klánovicích, kterou vede Černý, využívá PCR testy v kombinaci s antigenními testy. PCR testování dělá v termínech domluvených s laboratoří. Škola ho má nyní domluvené do konce příštího týdne a zároveň má potom ještě zásobu antigenních testů na dva týdny, a to i pro druhý stupeň v rotační výuce, řekl ředitel. PCR testování podle něj zajistili školám někteří zřizovatelé, jako třeba Praha 9. „Ve finále ale naprostá většina škol po republice má testy antigenní,“ řekl. Sám slyšel asi o 80 školách se zájmem o PCR testování. V Česku je kolem 4 200 základních škol.

Základní škola K. V. Raise v Lázních Bělohrad, kterou řídí Jirásko, PCR testy nepoužívá. Spotřeba antigenních testů v dalších dnech bude podle vedení školy záležet i na tom, kolik deváťáků se bude testovat k přijímacím zkouškám ve škole a kolik třeba jinde. Až příští týden se tak ukáže, co zbyde do pondělí 10. května. Při rotační výuce prvního stupně a skupinových konzultacích druhého stupně se podle Jiráska dosud testovalo vždy kolem 100 dětí a 35 zaměstnanců. Škola má zhruba 400 žáků.

