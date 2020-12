Školy od ledna přecházejí opět na distanční výuku, maturanty čeká boj

„Lze to pouze akceptovat. Pokud tak ministerstvo rozhodlo, budeme muset od ledna opět přejít na distanční výuku. Problém to je zejména pro maturitní ročníky. Stejně tak praktická výuka se dá obtížně odučit distančně,“ reagoval předseda Unie školských asociací CZESHA, Jiří Zajíček pro iDNES.cz.

Největším problémem mezi učiteli stále převládá příprava maturantů na zkoušky: „Nejhorší to bude pro maturanty. Ti v loňském roce měli distanční výuku skoro celé druhé pololetí a teď znovu,“ vyjádřila se pro iDNES.cz předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, Renata Schejbalová.

Dodala také, že i sebelepší distanční výuka nenahradí prezenční. „Ať se snaží učitelé sebevíc, tak to není ono. Ve škole se toho stihne mnohem víc i sociální kontakt je důležitý,“ řekla Schejbalová.

„Vůbec nás to nepřekvapilo. Vzhledem k tomu, jak se ta čísla v posledních dnech vyvíjejí. Mohlo to překvapit jen naprosté minimum učitelů a ředitelů,“ komentoval situaci Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol.

Výjimka pro maturanty?

Asociace ředitelů základních škol se bude snažit prosadit pro maturanty výjimku. „Chtěli bychom, aby se poslední ročníky základních a středních škol vrátili do škol co nejdříve,“ říká Černý.

Školy budou fungovat v distanční formě vzhledem k tomu, že platnost pátého stupně PES stanovila vláda do 10. ledna, minimálně týden. Pokud pak klesne Česko do čtvrtého stupně, možná bude školství následovat s týdenním zpožděním. Na podzim to tak bylo, aby se mohly školy na změnu v klidu připravit.

Školy poprvé omezily výuku začátkem března. V květnu se potom mohli vrátit pouze studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro účely přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

V malých skupinách se mohli vrátit i žáci 9. tříd základních škol, ale výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky, dále studenti všech ročníků vysokých škol. V září se studenti vrátili do škol s ochrannými pomůckami.