První stupeň bych už do prázdnin raději odpískal, říká dětský psycholog

Dětský psycholog Václav Mertin v rozhovoru popisuje, proč jsou pro děti důležité dětské kontakty, ale i to, proč učitelé po nástupu do škol budou muset více než dříve pracovat s individualitou a schopnostmi dítěte. Rodiče nabádá, ať děti nevypadnou z pravidelné školní práce. „V těchto mimořádných podmínkách bych rodičům doporučoval, ať dodržují školu, pokud to jde, samozřejmě,“ doporučuje rodičům.