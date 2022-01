Delší ředitelské volno by mohli poslanci probrat již za týden, míní Gazdík

Řekl to v úterý během návštěvy Karlovarského kraje. Zákon by podle něj mohla Sněmovna projednat příští týden zrychleně, aby mohl co nejdříve platit. Řešit by měl i nárok na ošetřovné.

Zatím podle Gazdíka může o uzavření školy rozhodnout hygienická stanice při velkém počtu nakažených žáků. Nesleduje se ale už tolik nemocnost pedagogů. Nyní by podle ministra měl tuto pravomoc sám ředitel.

„Návrh zákona o pandemickém ředitelském volnu stanovuje, co může dělat ředitel, když mu dochází učitelé. Aby mohl reagovat rychleji, než by rozhodla krajská hygienická stanice,“ uvedl Gazdík. „Jedná se o výrazné zjednodušení možnosti ředitelů udělit buď ředitelské volno, nebo nařídit distanční výuku, a to až v délce deseti dnů,“ řekl.

Ministr školství již minulý pátek uvedl, že vzhledem k sílící vlně epidemie covidu-19 navrhne na středečním zasedání vlády navýšit počet dnů ředitelského volna ze stávajících pěti o dalších deset. Zatím mají školy nárok na pět dnů mimořádného volna.

Někteří ředitelé a zástupci profesních organizací poukazovali na to, že při ředitelském volnu nemají rodiče nárok na krizové ošetřovné. Podle Gazdíka by ale i tuto problematiku měl jím překládaný zákon řešit.