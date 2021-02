Umožněte návrat více dětí do škol, učitelům dejte respirátory, žádá opozice

Sílí tlak na vládu ze strany opozice, aby se více dětí vrátilo do škol. Komunisté kvůli tomu, že to vláda nechce, odmítli podporovat dál nouzový stav a návrat dětí do škol požadují i další opoziční strany. Podpořil to šéf Pirátů Ivan Bartoš a společné prohlášení k tomu vydaly ODS, KDU-ČSL a TOP 09.