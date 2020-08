Sundat, nasadit, sundat, nasadit. Směšné, zaznělo k rouškám na školách

Do začátku školního roku zbývají dva týdny a ředitelé dostali manuály k otevírání škol během noci z pondělí na úterý. Je barevně rozlišený podle závazných, doporučujících a informativních bodů. Doporučení převládají a vedení škol dostalo poměrně volnou ruku v jejich provedení. Což si pochvaluje řada školských asociací – od ředitelů základních škol, až po těch z gymnázií.

„Při zběžném pohledu se mi zdá, že manuál ministerstva pokrývá veškeré problémy, se kterými se můžeme během výuky potkat. Řekl bych, že je to docela dobrá práce,“ řekl v Rozstřelu iDNES.cz prezident asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

V praxi vidí řada ředitelů jako problém dodržování pravidel pro nošení roušek, doporučení pro omezení míchání kolektivů nebo provoz v jídelně. Volnost, kterou ředitelé mají, považuje za podstatné například ředitelka Základní školy Provaznická v Ostravě-Hrabůvce Libuše Přikrylová.

„To by mělo v manuálu být uvedeno velkým písmem. Že vše záleží na podmínkách v jednotlivých školách a na ředitelích,“ řekla. Podle ní vždy jen ředitel konkrétní školy může požadované podmínky aplikovat pro svou školu. „Vědět by to měli rodiče. Že ne na všech školách bude vše fungovat úplně stejně. Že vždy bude záležet na ředitelích,“ uvedla Přikrylová.

Míchání dětí těžko zabráníme, říkají někteří ředitelé

Nebude se vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti a ministerstvo nehodlá ani omezovat počty žáků ve třídách. Ve speciálních a mateřských školách nebude nošení roušek povinné. Ministerstvo jim z mimořádného opatření udělí výjimku. Podobná byla ve speciálních a mateřských školách i na jaře.

Poslanec a učitel Marek Výborný v současné situaci považuje některá opatření za zbytečná. „Nošení roušek by se mělo zavádět až v případech zvýšeného rizika. Toto rozdělení mi smysl nedává,“ řekl lidovecký předseda.

Manuál by mohl být v některých bodech podle předsedy odborových svazů Františka Dobšíka přesnější. „Je dobře, že ministerstvo roztřídilo, co je informativní, doporučující, potažmo závazné,“ řekl k dokumentu, přesto by ale některé body bylo třeba více specifikovat. „A z hlediska prevence a osvěty mohly být některé věci jinak,“ dodal odborový předseda.

Ani řediteli jihlavské Základní školy Evžena Rosického se nelíbí, že není ministerstvo v některých bodech konkrétnější. Podle něj si ministerstvo kryje záda ve stylu ‚kdyby něco, tak my jsme vám to říkali‘.

„Konkrétně jde například o doporučení o školních jídelnách. Při našem počtu 950 žáků si nedovedu představit, že by žáci chodili v homogenních skupinách a byli od sebe odděleni,“ řekl Svoboda. Ve jejich škole trvá výdej obědů asi 2,5 hodiny s tím, že je v jídelně stále fronta. Při dodržování odstupů či jednotných skupin by se výdej protáhl na hodin šest.

Martin Kupka @makupka Pro vládu je evidentně mediálně zajímavější řešit cestování do Chorvatska nebo fotbalovou ligu, protože pravidla pro zahájení školního vyučování jsou zase obvyklou směsicí alibismu, bezradnosti a improvizace, jako by nad nimi někdo začal přemýšlet teprve předevčírem. oblíbit odpovědět

Zabránit setkávání dětí z různých tříd nebude podle ředitelů některých libereckých základních škol možné, stejně jako je to s rouškami. Podle ředitelky ZŠ Husova Blanky Lukeš Reindlové budou děti v nošení zmatené.

„Těžko je ale na nošení roušek budeme upozorňovat, to bychom nedělali asi nic jiného,“ dodala ještě ředitelka základky.

Smrtnost je nižší, nošení roušek má pravidla

Počet obětí koronaviru je za posledních několik měsíců mnohem nižší, než tomu bylo na jaře. Během onemocnění prvních 10 tisíc lidí v Česku zemřelo 330 lidí, během následujících 10 tisíc nakažených ale zemřelo už jen 67 lidí. „To je tedy obrovský pokles a skvělý výsledek, za který mohou epidemiologové a čeští zdravotníci v nemocnicích,“ vyzdvihl epidemiolog Jiří Beran.

Virus tak nemusí mít takovou sílu, jako tomu bylo v jeho počátku mezi českou populací. Beran proto také upozorňuje na to, že by zpřísňování současných opatření není nutné, protože až teď je vidět skutečný dopad viru na populaci.

„Z tohoto pohledu mi přijde dramatické zvyšování protiepidemických opatření zbytečné. Souhlasím s tím, aby lidé nosili roušky v hromadné dopravě, ale nechápu, proč by je měli nosit na chodbách ve školách, kde jsou jasně definované kolektivy a kde je možné dohledat všechny kontakty dětí, kdyby náhodou onemocněly,“ podotkl epidemiolog.

Nošení roušek má také svá jasná pravidla, aby lidem naopak jejich nošení neublížilo. Vzhledem k tomu, že je na obličeji a dýchacích cestách, je nutné na roušky sahat co nejméně. Denně lidé sahají na desítky věcí, v hromadné dopravě se drží madel a rukama se tak na roušku může přenést množství patogenů. Vlhké jednorázové roušky jsou pak nepoužitelné. Podívejte se na seznam základních pravidel, jak roušku správně používat.