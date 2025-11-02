Školy odmítají epileptiky. Učitelé mají strach, že dítěti při záchvatu nepomohou

Rodiče dětí s epilepsií mívají problém dostat je do běžné školy. Učitelé se bojí, že při záchvatech nedokážou dětem správně pomoci. Teď školy dostaly návod, jak postupovat.
Patrikův první epileptický záchvat přišel před čtyřmi lety náhle. Měl křeče, nemohl mluvit a upadl do bezvědomí. Lékaři mu nasadili preventivní léčbu a rodina dostala akutní léky na zastavení záchvatu. Rodiče dnes třináctiletého chlapce se rozhodli změnit školu. Naráželi ale na výrazné překážky.

„Bohužel jsme měli negativní zkušenost z různých institucí. Například na školském úřadě nám řekli, že s takovou diagnózou by Patrik vůbec neměl ve škole být,“ vzpomíná pro iDNES.cz Patrikova maminka Andrea Gawron.

Mozek člověka s epilepsií funguje jako burza při kolapsu, říká vědec

Není to výjimka. Pro učitele bývají ze zkušenosti lékaře Pavla Krška, předsedy České ligy proti epilepsii, největším strašákem právě záchvaty. Léky nutné pro jejich zastavení může podle Krška podat kdokoli, nejen zdravotník. Klíčový je ale čas. Hraje se o minuty. Jinak se děti jako Patrik mohou dostat do stavu zvaného status epilepticus – záchvatu trvajícího klidně dlouhé desítky minut, který je může ohrozit na životě.

„Ve školách se dosud často stávalo, že učitelé se báli dětem jakékoliv léky dát a hned volali zdravotnickou záchrannou službu – obvykle ze strachu z možné právní odpovědnosti, pokud by nastal problém,“ tvrdí Kršek, který působí také jako přednosta motolské kliniky dětské neurologie.

Nebylo, kde se ptát

Nakonec se Patrikovi rodiče domluvili s Martinou Štanclovou, ředitelkou Kouzelných škol, která byla k Patrikovi vstřícná a přijala ho. „Než jsem poznala Patrika a jeho rodinu, nevěděla jsem o epilepsii prakticky nic. S dítětem s epilepsií jsme se nikdy nepotkali, natož s vážnou formou, kterou Patrik má. Samozřejmě, že jsme se zpočátku báli, jestli to zvládneme. De facto nebyl nikdo, kdo by nám předal zkušenosti, koho bychom se mohli zeptat,“ vzpomíná Štanclová.

Pomoc našla Štanclová až v Jedličkově ústavu, kde jim doporučili sehnat Patrikovi asistentku. Na místo se ale dlouho nikdo nehrnul.

„Riziko tam je vždycky. Ale odmítala jsem se vzdát. A vyplatilo se. Asistentku má Patrik skvělou a vycházejí spolu velmi dobře,“ pochvaluje si ředitelka.

Školy vyhánějí děti s postižením, podle nich se mají vzdělávat doma s rodiči

Asistentka je nyní Patrikovi k ruce při výuce a hlídá také jeho zdravotní stav. Patrikovi rodiče s ní denně komunikují.

„Když si Páťu vyzvedávám, nahlásí mi počet záchvatů. Máme domluvu, že ty, které trvají do dvou minut, zvládne sama, aniž by musela podávat SOS medikaci. Když jde o delší záchvat nebo se asistentce něco nezdá, podá mu lék přímo ve škole a dává mi vědět anebo zavolá záchranku,“ vysvětluje Gawron.

Kromě asistentky jsou ve škole ještě čtyři další proškolení učitelé, kteří umějí Patrikovi při záchvatu pomoci. Ve škole má chlapec i vlastní koutek, kde může přes den odpočívat nebo i chvilku spát, pokud je vyčerpaný. V řadě předmětů má individuální plán a to, co nestihne, dožene s asistentkou odpoledne.

Patrikův ošetřující lékař navíc udělal pro zaměstnance školy i pro žáky přednášku o epilepsii a vysvětlil, co dělat při záchvatu. Všichni také absolvovali speciální kurz.

„Děti samy už poznají, když záchvat přichází. Jsou perfektní, berou ho jako součást kolektivu. To je super pro všechny. A nejen teď, je to skvělá zkušenost i do budoucna,“ zdůrazňuje Štanclová.

Příručka pro školy

Dětí s epilepsií je odhadem asi 20 tisíc. Po diabeticích tvoří největší skupinu chronických dětských pacientů. Aby školy, do nichž děti chodí, nemusely složitě řešit podobné těžkosti jako ředitelka Štanclová, ministerstva školství a zdravotnictví si pro ně připravila speciální návod.

V něm se dočtou, jak postupovat, co zařídit, co jsou mýty a fakta, jak a kdy podávat léky a jak vzdělávání usnadnit dítěti i dospělým. Rady jsou uzpůsobené třeba i pro tělocvik či výlety. I to si musela Gawron se školou nastavit.

Křeče, ztráta vědomí. Víte, jak pomoci lidem s epileptickým záchvatem?

Patrik dnes cvičí podle toho, jak se zrovna cítí. Na výletech ho doprovází asistentka. Pokud jsou delší, je v blízkosti i maminka. „Těch, kteří se snaží najít způsoby vzdělávání dětí s epilepsií, není málo. Značné množství ředitelů se na nás obrací s prosbou o radu, protože o našem příběhu slyšeli. Takže věřím, že metodika školám pomůže,“ poznamenává ředitelka Štanclová.

Kromě toho organizace EpiStop organizuje kurz Epilepsie, škola a sport, který absolvovali i Patrikovi učitelé. Zájemci se na něm přímo od lékařů dozvědí, jak pomoci při záchvatu. Mohou také vytvořit plán podpory pro konkrétní dítě nebo třeba probrat, které sporty jsou pro epileptiky vhodné.

„V našich kurzech se setkáváme s tím, že učitelé jsou vstřícní a chtějí pomoci, ale chybějí jim potřebné informace a jistota, jak postupovat,“ všímá si manažerka spolku EpiStop Květa Janoušková.

