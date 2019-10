Vstup jen s čipem a ostraha. Školy po žďárské tragédii posílily bezpečnost

Tragédie ve Žďáru nad Sázavou 14. října 2014

Barbora Orlová vnikla kolem půl osmé ráno do střední obchodní školy ve Žďáru nad Sázavou a nožem zaútočila na jednu ze studentek. Petra Vejvodu, který spolužačce přispěchal na pomoc, bodla nožem do srdce. Mladík na místě zemřel. Po řádění Orlové zůstaly zraněné dvě dívky a policejní vyjednávač. 17. října 2014

Prezident Miloš Zeman společně s hejtmany krajů a majitelem pozemků Constantinem Kinským vysázeli dubovou alej na břehu Veselského rybníka v Novém Veselí. Vzhledem k tragické události se ji rozhodli pojmenovat po zavražděném studentovi, v dubnu proto ke stromům přibyla pamětní deska připomínající Vejvodův hrdinský čin. 1. dubna 2015 Státní zástupce zastavil trestní stíhání Barbory Orlové, podle posudků psychiatrů byla v době činu nepříčetná. Žalobce navrhl ochrannou zabezpečovací vazbu. 1. června 2015

Krajský soud v Brně uznal Barboru Orlovou vinnou, ale zároveň v době činu nepříčetnou. Poslal ji do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence. 21. července 2015

Orlová neuspěla s odvoláním proti rozsudku, vrchní soud potvrdil její umístění do detenčního ústavu. 28. října 2015

Petr Vejvoda bude v den státního svátku oceněn prezidentem medailí Za hrdinství in memoriam.