Školy bez mobilů? Roste nekázeň a vede to k horším výsledkům v matematice, ukázala studie

Vhodnější je přizpůsobit pravidla místním podmínkám, uvedli ve výzkumné zprávě. Hlasy pro regulaci zaznívají z řad současné vládní většiny i opozice.
Napříč analyzovanými zeměmi se neprokázala přímá souvislost mezi zákazem mobilů ve škole a výsledky žáků v matematice. Ale napříč zeměmi se ukazuje, že zákaz používání telefonů v době vyučování souvisí s vyšší mírou celkového neklidu, vyrušování a nekázně ve třídě. A to zprostředkovaně souvisí s horšími výsledky žáků v testu matematické gramotnosti, uvádějí vědci.
„Pokud se podíváme na studijní výsledky v matematice, tak se napříč zeměmi spojitost se zákazem mobilů neukazuje jako významná. Zdá se, že pozitivní a negativní dopady tohoto kroku na výsledky žáků se vzájemně vyrušují,“ uvedl Libor Juhaňák z IRTIS.
Bez mobilů neubylo ani kyberšikany
Vědci také analyzovali situaci v Česku s ohledem na kyberšikanu, on-line závislost a duševní pohodu. Zákazy ani s jednou z těchto oblastí přímo nesouvisí. „Děti ve školách se zákazem mobilů měly stejnou nebo podobnou míru symptomů on-line závislosti i podobnou míru zkušeností s kyberšikanou jako děti ve školách bez zákazu,“ doplnil druhý z autorů Ivan Černický.
Vliv na duševní pohodu má spíše přístup rodičů. Pokud s dětmi o nových technologiích mluví, vysvětlují jim rizika a zajímají se o jejich on-line svět, má to pozitivní dopad. Naopak blokování aplikací nebo časové limity sice omezují používání mobilů mimo školu, ale na druhou stranu mohou omezovat příležitosti k rozvoji digitálních či jiných dovedností.
Případnou regulaci vědci doporučují rámovat jako podporu školám s možností přizpůsobit pravidla místním podmínkám, a nikoli jako „univerzální řešení pro všechny“. Školy by také měly věnovat primárně pozornost průběhu výuky a vyrušování ve třídách, kde se prokázala jednoznačná souvislost s výsledky žáků.
Aktuální česká data z projektu EU Kids Online ukazují, že striktní zákazy se v českém prostředí uplatňují nejčastější na prvním stupni a s věkem dětí postupně ubývají. Celkově pak přibližně třetina žáků třetích až devátých tříd uvedla, že mají ve škole zakázané mobily. Zároveň platí, že čím jsou děti mladší, tím spíše zákazy respektují a souhlasí s nimi.