Není pro ně místo. Návrat puberťáků do tříd je problém pro školy i rodiče

„Do školy syna musím kvůli nemoci vozit, jenže společné konzultace budou mít jen tři dny v týdnu od 9 do 11 hodiny a bez obědů. Já pracuji od osmi do dvou,“ kroutí hlavou matka jedenáctiletého chlapce, který sice chce jít do školy, ale pro tuto rodinu to zřejmě možné nebude.