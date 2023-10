Učitelé nechtějí dělat zdravotníky, podle zákona je však nutné se o děti postarat

Nový zákon stanoví už od začátku roku 2022, že o děti, které potřebují například pravidelné podávání léků nebo inzulinu (cukrovkáři), by se starali i během hodiny školení zdravotníci, kteří by do škol mohli dojíždět. Pokud se takové odborníky nepodaří sehnat, mohl by to z logiky věci být i někdo z prostředí školy – učitel nebo asistent pedagoga. Ti však tuto novou povinnost na sebe vzít nechtějí. Pak už nezbývá, než aby třeba do školy dojel rodič.