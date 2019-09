Příliš zbrklá technika. Do části škol míří nový předmět, ví se o něm málo

Místo řezání prkének jako v tradičním předmětu dílny by měli žáci v technice spíše „přičichnout“ k robotickým stavebnicím.



I když ministerstvo školství mluví o pilotním ověřování, půjde zatím spíše o opatrné oťukávání možností. Definitivní podoba techniky totiž ještě není hotová. Školy, které se do projektu už od září zapojí, budou postupně zkoušet, jak by se do budoucna mohl nový předmět vyučovat.

„Je to rok nula, vlastní standardní pokusné ověřování začne až v příštím školním roce. Nechceme do škol pustit akademickou představu, chceme, aby materiály pro pilotní ověřování byly aplikovatelné,“ vysvětlil ve čtvrtek MF DNES ministr školství Robert Plaga.

Na rychlé zavedení techniky už od svého dubnového nástupu hodně tlačil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Slíbil také, že během dvou let se technika bude učit na všech školách. Jenže si to možná představuje až příliš jednoduše. Základních škol je téměř pět tisíc a řada nemá ani základní vybavení.

Komplikace na školách

Jaroslav Jirásko, ředitel školy v Lázních Bělohrad a člen rady Asociace ředitelů základních škol, se o technickém vyučování zatím více dozvídá z médií než oficiální cestou.

„Pokud vím, byl schválen pouze poměrně slušný učební plán a metodika,“ upřesňuje Jirásko. Ten si také klade otázku, kam ministerstvo propašuje techniku do už tak nabitých rozvrhů.

Ministerstvo školství seznam testovacích škol sestavovalo na poslední chvíli, během prázdnin. Podle mluvčí úřadu Anety Lednové se na něj dostaly školy, které jsou pro výuku techniky vybaveny a mají s ní už svou vlastní zkušenost. Patří mezi ně například základní škola v Přerově.

Cenu teprve spočítají

Vedle toho bude ministerstvo letos také počítat náklady. Cílem je analyzovat, čím je třeba školy vybavit po materiální či personální stránce. „Jedním z úkolů ministerstva je spočítat náročnost na školskou soustavu a podle toho rozhodnout o plošném zavedení a jeho finanční podpoře,“ konstatoval ministr Plaga.

Co se vlastně žáci v technice mají dozvědět? „Ve výuce by podle možností školy měla být aplikována informatika a výuka celkově by měla být propojena s informačními a digitálními technologiemi, robotikou a zároveň by měla podporovat rozvoj praktických dovedností potřebných do života,“ vysvětluje ministerstvo školství ve svém souhrnu největších novinek pro letošní školní rok.

Výroba budek a roboti

Tam je uvedení nového předmětu technika zmíněno už na druhém místě, hned po zvýšení platů. Podle koncepce, jejímž autorem je docent olomoucké univerzity Jiří Dostál, by se technické vyučování mělo pohybovat někde na pomezí praktického vyučování ve formě tradičních dílen, fyziky či informatiky.

Například má žákům pomoci porozumět principu fungování předmětů, které běžně používají – telefon, počítač, foťák. Dostál chce také prosadit, aby se děti učily samy technické problémy řešit. To zahrnuje například i využívání nejrůznějších konstrukčních stavebnic.

Stejně jako v tradičních dílnách by se měly děti seznamovat s tím, jak se zpracovávají materiály jako dřevo nebo kovy. Technika by jim ale měla ukazovat i to, jak se při výrobě používají současné technologie. To zahrnuje i programování robotů nebo používání 3D tiskáren, jak to zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Kromě techniky se ve školství uvažuje pořád ještě o jednom novém předmětu, „výchově k obraně státu“, tedy modernější branné výchově.