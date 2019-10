KOMENTÁŘ: Co se týče českého školství, Komenský už na všechno odpověděl

Fotbalu a školství rozumí každý, říká se. Nejsem si jistý jedním ani druhým. Faktem však je, že české školství má na co navazovat. Zatímco my jsme ideje Jana Amose Komenského později trochu opustili ve stylu habsburské akurátnosti, jinde na světě má stále následovníky.

Na Komenského se často odkazujeme, ale jím preferované hodnoty a postupy mnozí z nás již dávno opustili. A přitom jeho zásady, definované v 17. století, jsou odpovědí i na mnohé současné problémy. A tak se naskýtá otázka, proč se vlastně snažíme vše vysvětlovat pomocí moderních metod a definic, když nám dal odpověď již Komenský, aniž dokázal dohlédnout mohutného rozvoje nových informačních technologií. Něco prostě zůstává platné bez ohledu na plynoucí čas. Co nám tedy radí „Učitel národů“?

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“ Neříkáme dnes i my totéž? Učme děti méně, aby se mohly naučit více. Naučme děti se učit, ne se biflovat na písemku či zkoušení, což znamená krátkodobé zapamatování a následné rychlé vytěsnění informace. Možná pak nebudeme mít frustraci z marné práce, kdy si stěžujeme, že děti se nechtějí učit. Jenže ony se možná učit chtějí, jen se nechtějí biflovat naše moudra a poučky bez souvislostí.