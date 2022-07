KOMENTÁŘ: Školou k elitářství a frustraci. Ignoruje společnost i pracovní trh

Když jsme letos s dcerou vyplňovaly přihlášky na střední školu, věděla jsem, že to nebude lehké. Netušila jsem však, jak náročné to opravdu bude, a to nejen po stránce vlastní přípravy na přijímací zkoušky. Napětí, stres, zklamání, frustrace, tím vším jsme si prošly stejně jako tisíce dalších dětí a rodičů.

Ukázalo se, že ani když má dítě upřímný zájem o studium na střední škole, výborné výsledky na základní škole, mluví kromě češtiny plynně dvěma světovými jazyky a vykazuje nadstandardní hodnoty v IQ testu, nemusí to na českou střední školu stačit.