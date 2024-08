Sociální pedagogové budou běžnou součástí sborovny, školy je vítají

Komunikace s rodiči, zajištění doučování, řešení výchovných problémů nebo prevence šikany. To je jen několik z výčtu úkolů, které má ve škole zastávat sociální pedagog. Zatím jich na školách působí asi tři sta, do budoucna by se však jejich počty mohly rozšířit. Pozice se totiž nově zavede do školského zákona, což by mělo zajistit jisté místo ve sborovně i stabilnější financování.