Oddělené toalety pro děti nenařídí vyhláška. Je to na zřizovateli, říká hygiena

„Zřizovatel si v rámci nově zřizovaných objektů nastaví, jak chce výuku vést, a vyhodnotí její charakter a také vybavení daného zařízení,“ řekl novinářům ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.

Podle nového návrhu vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin by měla pravidla být flexibilnější.

„Nemáme povinnost nařídit zřizování toalet pro dívky i chlapce. Záleží na zřizovateli a také například na domluvě s rodiči,“ dodal.

Hlavní hygienička Svrčinová upozornila na to, že trendy ve výuce jsou různé a každý zřizovatel se díky nové vyhlášce může rozhodnout sám, jakým způsobem bude probíhat výuka, a tomu přizpůsobit i vybavení školy.

Umyvadlo podle ní ve třídách chybět nebude například ve školách, které mají vyhrazené prostory, ve kterých mohou žáci svačit a které ve většině případů disponují zařízením s pitnou vodou.

Nově se nebude vyměřovat maximální počet žáků podle velikosti učebny. Podle vyhlášky se bude sledovat především kvalita vzduchu ve třídě a dostatečné možnosti odvětrávání.

„Do každé třídy bude umístěn hlásič kysličníku uhličitého,“ vysvětlila Svrčinová.

K diskutovaným plotům kolem školských zařízení dodala, že nehrozí, že by docházelo ke změnám oplocení současných škol a školek. U nových zařízení se zřizovatel může rozhodnou dle svého uvážení podle konkrétních podmínek školky.

Návrh vyhlášky vzbudil kritiku

S návrhem, který by částečně měnil podmínky pro fungování školek a škol, přišla poslankyně za ODS Renáta Zajíčková. Podle návrhu by například školky nově neměly povinnost být oplocené.

Ve školních třídách by nebylo povinné umyvadlo v každé učebně a školy by mohly mít smíšené toalety pro děvčata i chlapce. Maximální počet žáků v jedné učebně by se navíc nevyměřoval podle velikosti místnosti, ale podle jiných parametrů, které by kladly důraz především na vzdušnost místnosti.

Poslankyně za svůj návrh sklidila vlnu kritiky ze strany rodičů a také opozice. Ta upozorňuje na skutečnost, že kvůli novele může docházet k většímu zatížení vyučujících a dalšího personálu zařízení. U školek bez plotů by podle koalice hrozilo, že bude pro personál náročné dohlížet na děti během pobytu ve venkovních prostorách školky.

„Celá stínová vláda je v naprostém šoku, že pětikoalice předkládá novelu vyhlášky na provoz školských zařízení. Návrh ohrožuje zdraví našich dětí a jejich bezpečnost,“ řekla Jana Mračková Vildumetzová na začátku srpna k novele školství.

„Mají tam pískoviště, prolézačky. Dnes jdete na nějaké neoplocené hřiště a kontrolujete, jestli se například v písku neobjeví injekční stříkačky, psí výkaly a podobně,“ upozornila.

Zajíčková následně vysvětlovala, že jde o změny, které nebudou povinné, ale dobrovolné. Školky, které chtějí, si budou moci oplocení nechat. Naopak ty, které se nachází například v přírodě, se budou moct samy rozhodnout. Novela by podle Zajíčkové mohla pomoct s navyšováním kapacit školek a škol, u kterých kvůli silným ročníkům dochází k jejich nedostatku.