Konec lékařských kontrol ušetří školám miliony. Koupíme pomůcky, těší ředitele

Předčasný dárek pod stromeček dostali učitelé a s nimi i jejich ředitelé na všech typech škol v Česku překvapivě namísto od ministra školství Vladimíra Balaše z rukou jeho vládního kolegy z rezortu zdravotnictví. Ministr Vlastimil Válek zrušil periodické preventivní prohlídky u závodních doktorů, školy díky tomu ušetří desítky milionů.

Nejde ale jen o úsporu peněz, školám ubyde i byrokracie a promarněného času – podobně to vnímají i sami kantoři.

„Bylo to otravné, já už musela chodit každý rok. Pocítím hlavně časovou úlevu. Nejprve jsem musela jít k praktikovi, ten mi vyplnil dotazník a napsal zprávu, s tím jsem pak šla k našemu závodnímu lékaři, u kterého jsem strávila přibližně pětačtyřicet minut,“ popisuje zbytečné kolečko učitelka Gabriela Roztočilová ze spolku Pedagogická komora.

Přestože má na návštěvu doktora v pracovní době právní nárok, spolu s kolegy se snaží primárně tyto záležitosti vyřizovat až po vyučování.

„Plánujeme si tyto věci vždy na odpoledne, aby se za nás nemuselo suplovat. Člověk se snaží zaměstnavateli vyjít vstříc, protože stačí, když je nemocných pár lidí, a musíme se složitě vykrývat,“ vysvětluje.

Máte toaleťák a mohl bych ho vidět?

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka je rád, že spolu s tím padá i povinnost, aby závodní lékař docházel jednou ročně na dané pracoviště a kontroloval, jestli je vše v pořádku.

„Povinnost spočívala v tom, že měl doktor jednou za rok přijet a zkontrolovat, jestli mají ve škole na záchodech toaletní papír, je v budově dostatečné teplo a svítí se jim tam. To je taky blbost,“ popsal.

Uvědomuje si také, že ne všichni lékaři, kteří pracovnělékařské prohlídky poskytují, následně na pracoviště dojíždí. „Příliš se to nekontrolovalo, někteří kolegové standardně nejezdili. Jak vypadá škola, asi každý doktor ví, všichni jsme si jimi prošli,“ míní Šonka. „Smysl to má v případě fabrik a tak podobně.“

Ministerstvo sice zrušilo povinnost zaměstnavatelů posílat své zaměstnance na pravidelné preventivní prohlídky k závodnímu lékaři, ponechalo je ale formou dobrovolnosti. Ředitelé mohou na jejich provádění trvat, stejné právo má i zaměstnanec, kterému v případě zájmu jeho škola musí prohlídku zprostředkovat. Zato u vstupních prohlídek se nic nemění.

Z šéfa vzdělávání manažerem přes peníze

Ředitel Základní školy Luh ve Vsetíně Petr Kořenek upozorňuje, že by měl na škole řešit primárně vzdělávání, a jak své učitele i samotné děti posunout kupředu, místo toho řeší, kde vezme peníze „aby učitelům a dětem nabídl to, co má zajistit stát,“ rozčiluje se.

Jako příklad dává, že když nepočítá peníze na energie, zbývá mu na klasický provoz školy 1,49 milionu korun, z toho s daným milionem nemůže vůbec počítat, jelikož jde o mandatorní výdaje. Za zbylé peníze potřebuje nakoupit pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých na škole mají dle jeho slov velké množství, musí platit antivirové programy a další nejen IT věci. Na to a mnohem víc je ale podle něj 490 tisíc korun na celý rok málo.

Za vyhlášku z Válkovy dílny je proto velmi rád. „Mám z toho radost, byla to velmi zatěžující věc. U sedmdesáti zaměstnanců nám to ročně ušetří asi šedesát tisíc korun,“ říká a už ví, jak s penězi naloží.

„Musíme dokoupit učebnice, chybí nám peníze na kopírování, učitelé chtějí mít nové pomůcky. Pak jsou i jiné věci - například máme platit cestovní náhrady, aby učitelé někam vyjeli s žáky. Je to zákonná povinnost, ale já je nemůžu nikam poslat, protože na to nemám.“

Šonka z pozice šéfa sdružení praktiků redakci iDNES.cz sdělil, že výpis ze zdravotní dokumentace vyjde přibližně na 200-400 korun, i když někteří doktoři si říkají více peněz. „Ve zdravotnictví si nemůžete určit cenu, máme ceny usměrněné, musíme mít kalkulaci odpovídající minutové režii a tak dále,“ popisuje. Za prohlídku u závodního doktora pak školy podle něj povětšinou platí 400-700 korun.

Po sečtení lze odvodit, že školy v absolutních číslech ušetří dohromady až okolo 289 milionů korun ročně, údaj je ale zkreslený tím, že někteří pracovníci chodili jednou za dva roky, jiní kvůli věku každoročně.

Radost z ušetřených prostředků má i předseda Unie školských asociací a ředitel pražské Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček. Upozorňuje ale, že nelze dopředu říct, jestli někteří ředitelé nebudou na prohlídkách trvat i nadále. „Asi nakoupíme chemikálie, laboratorní skla a další pomůcky. Řádově jde o úsporu v jednotkách až desítkách tisíc, záleží na roce,“ přemítá.