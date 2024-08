Školníci a kuchařky hrozí opět stávkou. Přidáno od vlády nedostali

Před týdnem kvůli tomu odborové svazy veřejného sektoru vstoupily do stávkové pohotovosti, a to včetně těch školských. „Dali jsme tím signál. Před vládními prázdninami bylo slíbeno, že už se o tom bude jednat, jestli bude tabulka navýšena, nebo nebude, ale vláda to rozhodnutí protahovala,“ řekla MF DNES Markéta Seidlová, místopředsedkyně školských odborů. Ty požadují, aby na zasedání v srpnu vláda konečně rozhodla.

Naštvání podle Seidlové sílí, a jestli se klíčové rozhodnutí do konce srpna nestihne, tak aby navýšení začalo platit od 1. září, může dojít ke stávce.

„Požadavek už zazněl v únoru a vláda řekla, že rozhodne v dubnu, pak do konce června a naposledy do vládních prázdnin. Ale nic se neděje,“ upozorňuje Seidlová. Za vyšší platy nepedagogických kolegů už přitom demonstrovali a stávkovali loni na podzim učitelé.

Odbory požadují přidání nejméně o 10 procent, ministerstvo práce navrhuje růst výdělků části pracovníků veřejného sektoru a státních zaměstnanců buďto o 7 procent, nebo právě o 10 procent.

Pro představu, například školník a kuchař v 6. platové třídě s platem 22 880 korun by si při desetiprocentní valorizaci polepšili o částku 2 390 korun.

Podle předáka školských odborů Františka Dobšíka je hlavním důvodem nerozhodnosti, proč vláda tolik lavíruje, neshoda v pětikoalici. Proti zvýšení jsou podle něj ODS a TOP 09, zatímco STAN, lidovci a Piráti vidí návrhy reálněji.

Nespokojenost sílí i u kantorů

Předseda Asociace pedagogických pracovníků Marek Adler upozorňuje, že pokulhává i slibovaná podpora učitelů, ke které se vláda zavázala na začátku svého mandátu.

„Považuji za velmi neférové, jakým způsobem vláda zneužívá učitelů. Její představitelé v médiích vytvářejí dojem, že učitelé jsou privilegovanou, podporovanou skupinou, ale opak je pravdou. Vláda dala učitelům slib ve svém programovém prohlášení (že budou brát 130 procent průměrné mzdy – pozn. red.) a od té chvíle hledá důvody, proč jej nedodrží. Vymýšlí různé legislativní kličky, imaginárně přehazuje miliardy,“ poukazuje Adler.

Situace nepedagogických pracovníků je podle něj ještě horší. „Jejich tabulkové platy mnohdy neodpovídají ani minimální mzdě. Je pak na ředitelích, aby na jejich platy přesouvali peníze, které náležejí pedagogům,“ doplňuje Adler. Připomíná, že ve školách se proto množí výpovědi.