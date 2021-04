KOMENTÁŘ: Školy na prahu nové normality. S respirátory a testováním

Konečně se vracíme do normálu, prohlásil v televizním vstupu tatínek před vchodem do školy, kam jeho vzorně orouškovaný synek zanedlouho zaplul, aby si tu šťouráním v nose ověřil, zda se někdy potkal s virem SARS-CoV-2. V té souvislosti oceňme, že se nakonec neprosadila rektální metoda testování, s níž nový ministr nemocnictví Petr Arenberger také počítal. Dále chlapečkovi popřejme, aby testem prošel, jinak ho čeká pobyt v izolační místnosti, než si ho tatínek zase vyzvedne. A když test vyjde špatně, tak ať je to alespoň v pondělí, jinak pošle do karantény celou třídu.

Otevření škol za současného sanitárního režimu není návratem k předchozímu normálu, ale důležitým stavebním kamenem postupné nastupující „normalizace“ alias nové normality.