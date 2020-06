Konec biflování. Karanténa přiměla školy změnit pohled na vyučování

Koronavirus dal kvůli nucené karanténě učitelům a školám prostor k tomu, aby si promysleli, jaké učivo je nezbytné, a jaké naopak nadbytečné. Museli se také zamyslet nad tím, co musí dětem na dálku učitel vysvětlit a co lze snadno najít na internetu. Mnohé to tak nadchlo, že už teď vědí, že zkušenost přenesou i do dalších let.