Z malotřídky rovnou na gympl. I starší děti se budou moci nově učit společně

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Když se řekne malotřídka, většina lidí si představí nejmenší děti a učitele, který se je snaží všechny zaujmout a něco naučit. Nově by však malotřídky mohly být i na 2. stupni, kde se už předpokládá výuka víc do hloubky, a to v tak rozdílných předmětech, jako je fyzika a dějepis. A mohly by vzniknout už od září.