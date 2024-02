E-přihlášku na SŠ podalo 135 000 uchazečů, většina přes bankovní identitu

Ministerstvo školství o počtu přihlášek ve čtvrtek informovalo na svém webu. Přesný počet přihlášených na střední školy bude známý poté, co ředitelé středních škol zadají do systému všechny přihlášky, které uchazeči podali klasickou papírovou formou. Přihlášky mohli s využitím elektronického systému uchazeči podávat od 2. do 21. února letos poprvé.

Systém DiPSy měla organizace Cermat, která je odpovědná za přípravu přijímacích zkoušek, spustit původně ve čtvrtek 1. února. Kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti ho otevřela o den později. Systém opakovaně čelil kybernetickým útokům DDoS.

Termín pro podávání přihlášek v prvním kole měl skončit 20. února, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ho o jeden den prodloužil. Odůvodnil to zpožděním při zahájení elektronického podávání přihlášek, výpadky systému a snahou zmírnit stres rodičů při podávání přihlášek.

MŠMT @msmtcr 135 tisíc uchazečů o studium na střední škole podalo přihlášku s využitím nového elektronického systému DiPSy, a to buď plně elektronicky nebo výpisem. Více informací v TZ: https://t.co/RDQgMtGvhD https://t.co/m54fyvbD8n oblíbit odpovědět

Dle slov tiskové mluvčí Cermatu Jany Patákové s odvoláním na jeho ředitele Miroslava Krejčího poslední přihláška dorazila ve středu před půlnocí, uchazeči tedy čas navíc využili. Míní ovšem, že v drtivé většině případů těchto přihlášek se jednalo o uchazeče, kteří si své rozhodnutí na poslední chvíli rozmysleli. Prvopřihlášek bylo minimum anebo žádné.

Do konce února střední školy zadávají do systému papírové přihlášky a kontrolují ty, které uchazeči podali elektronicky či takzvaně hybridně, tedy v papírové podobě s podporou elektronického systému. Uchazeči mohli letos poprvé podat až tři přihlášky, do loňska to byly dvě. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat v dubnu. Výsledky prvního kola se uchazeči dozvědí 15. května.

„Vysoké procento přihlášek, které uchazeči a jejich rodiče podali elektronicky, významně předčilo všechna očekávání. Je důkazem toho, že mé rozhodnutí o digitalizaci přijímacího řízení bezprostředně po mém nástupu do funkce ministra školství bylo správné,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek. Finální hodnocení bude podle ministra možné až po skončení celého procesu přijímacího řízení. Poděkoval uchazečům a rodičům za důvěru a ochotu systém využít.

Elektronicky se hlásili uchazeči o maturitní i nematuritní obory. Na střední školy se podle ministerstva hlásilo přes 100 000 deváťáků a desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o studium víceletých gymnázií nebo žáků středních škol, kteří chtějí změnit obor. „Díky digitalizaci budeme mít vůbec poprvé také celkový přehled o tom, jaký je zájem o různé obory ze strany uchazečů napříč republikou,“ uvedl Bek.

Na informačních telefonních linkách bylo podle ministerstva vyřízeno více než 6200 dotazů rodičů a téměř 3500 dotazů škol.

Systém DiPSy vznikl s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který přijímací zkoušky provázel v minulých letech. Odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním.