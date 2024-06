Vyšší ceny školních výletů působí rodinám problém, pro některé je i 200 korun moc

„Týká se to nejen výletů, ale i dalších aktivit, jako jsou třeba lyžařské kurzy, školy v přírodě,“ vnímá předseda asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Situace se podle něj pomalu zhoršuje.

Školy se shodují, že i když se snaží dělat výlety co nejlevnější, někdy jsou i stokorunové částky pro rodiny neúnosné. „Dělám výlety zážitkové v přírodě a blízko, ve stanech, tedy tak levně, že jedou vždy všichni,“ popsal svůj „recept“ na úspěch Luděk Šnirch, který učí na střední odborné škole na Bruntálsku.

Pro některé rodiny jsou ale i takové výlety drahé. „Pro někoho je i dvě stě korun za vlak a vstupné moc. Takže i při nízkonákladových výletech se stává, že někdo z tohoto důvodu nejede,“ potvrzuje učitelka Markéta Šedivá z Třebíče.

Kratší turnusy

Rodiče tří dětí z Prahy zaplatili nyní jen za školy v přírodě i s kapesným a výbavou skoro 15 tisíc korun. „Teď byly dvě starší děti na fyzikální exkurzi, kdy celodenní zájezd stál přes tři sta korun,“ přibližuje otec Jan Vojtěch další výdaj za školní akci. Kvůli drahým výjezdům zmíněná rodina původně zvažovala variantu, že by jedno z dětí školu v přírodě oželelo.

Tři dny za čtyři tisíce přišly rodičům drahé. Nakonec synovi školu v přírodě zaplatili, aby mu to nebylo líto. I školy v přírodě dvou dalších dětí byly na kratší počet dní, než bývaly dříve. „Nyní stálo pět dní tolik, co dříve stál celý týden,“ všímá si otec.

Pokud nastane problém výlet nebo školní pobyt zaplatit, školy se podle Zajíce většinou snaží situaci s rodiči řešit. „Jsou různé možnosti, ať už to jsou třeba splátkové kalendáře, nebo různé fondy, kdy třeba máme studijní fond ve spolupráci se zřizovatelem. Finančními prostředky můžeme přispívat právě na podobné akce dětem,“ přibližuje Zajíc. Příspěvky od města si školy musí vyjednat samy.

Kromě možnosti rozložit si cenu zájezdu na více splátek některé školy také žádají o různé podpory. „Když se na nás rodiče obrátí, že by opravdu chtěli, aby jejich dítě jelo se třídou na školu v přírodě, protože tam bude v kolektivu, ale nemají na to finance, tak se je snažíme zajistit přes dotační tituly a většinou se to daří,“ přibližuje ředitelka základní školy v Hostivici Michaela Rosenkranzová.

Aby rodiče měli přehled, kolik akcí škola chystá, nastavují se dopředu limity. „Reguluje se to třeba i tím, že je stanoven nějaký maximální počet exkurzí nebo výletů v průběhu školního roku. Samozřejmě je snaha, aby to nebylo moc drahé,“ podotýká Zajíc. I tak nyní mnohé rodiny řešily, zda poslat dítě na vícedenní výlet se školou do zahraničí. Tam ceny šplhají i k patnácti tisícům.

Někdy se dětem nechce

Podle učitelů ale nestojí za absencí žáka vždy jen finanční důvody. A někteří se na ně jen vymlouvají. „Stává se, že žák je líný, od rodičů vím, že jet nechce a vymýšlí si, že na výlet nemají,“ popsala například učitelka základní školy u Nymburka Berenika Kopřivová.

Kantoři se tak potýkají i s tím, že v den odjezdu kvůli nechuti odjet nepřijde na sraz i polovina třídy. „Snažíme se zcela nebo částečně snížit náklady na výlet pomocí šablon (finanční výzvy pro školy, pozn. red.). Často se ale stává, že děti, kterým by zážitky z jiného prostředí velmi prospěly, stejně nejedou, i když je akce zdarma,“ přibližuje pedagožka Lada Henžlíková ze školy v Plasech.

Koncem školního roku vyrážejí učitelé s třídami i do divadel. I ta zdražovala vstupné. Přesto podle nich zájem neklesl. „Vstupné na školní představení se v posledních letech zvyšovalo pouze v řádech desetikorun,“ uvedla Lenka Moravcová z Východočeského divadla v Pardubicích. Podobně třeba brněnské Divadlo Polárka letos zdražilo o 10 korun.