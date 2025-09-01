Začal nový školní rok. Prezident Pavel přivítal prvňáčky v Pečkách

Prezident Petr Pavel zahájil školní rok v základní škole v Pečkách na Kolínsku, jeho manželka Eva Pavlová zavítá do Základní školy Česká Čermná na Náchodsku.
„Je to pro vás velký den a uvidíte, že není důvod být nervózní,“ řekl prezident Petr Pavel prvňáčkům na základní škole v Pečkách na Kolínsku. Dodal, že i jeho vnuk jde dnes poprvé do školy. „Je to jako když otvíráte dveře do nějaké místnosti. Vše, co se tady budete učit, je jako nová místnost,“ dodal směrem k prvňáčkům
Premiér Petr Fiala (ODS) společně s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) navštíví Střední školu Brno v ulici Charbulova. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se zúčastní znovuotevření secesní Základní školy V Olšinách v Praze 10.
Ve školním roce 2025/2026 by mělo do základních škol v Česku chodit 1 001 400 žáků, tedy asi o 1 000 méně než v uplynulém, odhaduje ministerstvo školství. Ve středních školách by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat asi 487 300 žáků, zhruba o 10 500 více než loni, odhaduje ministerstvo.
Žáci některých škol budou mít letní prázdniny delší. O pozdější zahájení výuky v nadcházejícím školním roce požádalo k 20. srpnu ministerstvo školství 14 škol, a to kvůli rekonstrukcím. Jedná se o deset základních a čtyři střední školy. Nejvíce je jich ze Středočeského kraje. V Česku bylo v minulém školním roce podle statistiky ministerstva necelých 4 300 základních a více než 1 300 středních škol.
Na bezpečnost dětí budou na přechodech v blízkosti škol v Praze jako tradičně dohlížet strážníci. První školní den bude na cestu žáků do školy dohlížet téměř 230 strážníků na 163 přechodech u 135 základních škol, informovala pražská městská policie.