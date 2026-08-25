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Školní rok 2026/2027: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno

Ivana Vaňkátová
  10:01
Čerství školáci nastoupili do 1. B na Základní školu Úprkova v Hradci Králové....

Čerství školáci nastoupili do 1. B na Základní školu Úprkova v Hradci Králové. (4. září 2023) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Dvojjazyčnou výuku školáci v bilingvních třídách zvládají.
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8 fotografií
Nový školní rok letos začne hned 1. září. A přestože na podzim bude kalendář štědrý na státní svátky připadající na všední dny, vánoční prázdniny budou jedny z nejkratších. Přinášíme ucelený přehled prázdnin, státních svátků i zkouškových období – všechny důležité volné dny následujícího školního roku na jednom místě.

Začátek vyučování v novém školním roce je stanoven na úterý 1. září 2026. Prvního volna se školáci dočkají hned po čtyřech týdnech. Státní svátek 28. září (Den české státnosti) připadá na pondělí, což dětem i rodičům automaticky vytvoří první prodloužený víkend.

Podzimní prázdniny

Hned další měsíc se školy zavřou kvůli podzimním prázdninám. Ty letos budou po státní svátku 28. října, který připadá na středu, ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026. Děti tak mají v kuse volno pět dní.

Vánoční prázdniny

V roce 2026 začínají vánoční prázdniny až ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027. Poslední vyučování v kalendářním roce bude v úterý 22. prosince a znovu se školní brány otevřou v pondělí 4. ledna 2027. Děti si tak užijí 12 dní nerušeného volna.

Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny jsou jednodenní a připadají na pátek 29. ledna 2027. Výpis vysvědčení za první pololetí dostanou žáci do rukou o den dříve, tedy ve čtvrtek 28. ledna.

Jarní prázdniny 2027

Tradičně trvají týden a jejich termíny se liší podle okresu sídla školy. Týden, kdy se konají, se v jednotlivých okresech vždy po roce o jeden týden posouvá. Každý rok však probíhají stejně – v šesti vlnách od začátku února do poloviny března.

TermínOkresy / města
1.– 7. 2. 2027Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
8.– 14. 2. 2027Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
15. - 21. 2. 2027Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
22. - 28. 2. 2027Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
1. – 7. 3. 2027Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
8. – 14. 3. 2027Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Školákům z Plzně, Plzně-severu a jihu začnou jarní prázdniny. Volného času by...
Jedním slovem parádní. Takové s největší pravděpodobností budou letošní jarní...

Velikonoční prázdniny 2027

V roce 2027 připadají velikonoční prázdniny na čtvrtek 25. března. Spolu s Velkým pátkem (26. 3.) a Velikonočním pondělím (29. 3.) školáci budou mít pětidenní jarní pauzu.

Letní prázdniny 2027

Vyučování ve druhém pololetí skončí ve středu 30. června 2027. Hlavní letní prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července a končí v úterý 31. srpna 2027. Školní rok 2027/2028 pak odstartuje ve středu 1. září 2027.

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Státní svátky ve školním roce 2026/2027

Kromě prázdnin přinesou dny volna i státní svátky, které vycházejí pro školáky velmi výhodně. Jen květnové svátky padnou na víkend.

  • 28. září 2026 (pondělí): Den české státnosti
  • 28. říjen 2026 (středa): Den vzniku samostatného státu (součást podzimního volna)
  • 17. listopad 2026 (úterý): Den boje za svobodu a demokracii
  • 26. března 2027 (pátek): Velký pátek
  • 29. března 2027 (pondělí): Velikonoční pondělí
  • 1. květen 2027 (sobota): Svátek práce
  • 8. květen 2027 (sobota): Den vítězství

Ředitelské volno

Mnoho škol využívá svého práva vyhlásit až pět dní volna ročně, a to z organizačních, technických či pedagogických důvodů, například kvůli školení pedagogů, haváriím nebo jiným mimořádným situacím. O vyhlášení ředitelského volna rozhoduje ředitel školy a v jednom školním roce může vyhlásit nejvýše 5 takových dnů volna.

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Přijímačky, maturity a zápisy v roce 2027

Žáky závěrečných ročníků budou zajímat jarní měsíce roku 2027.

  • Přijímací zkoušky na SŠ: Přihlášky se budou podávat v únoru 2027. Samotné jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se obvykle konají v dubnu. Přesné termíny pro rok 2027 MŠMT a CERMAT teprve zveřejní.
  • Maturitní zkoušky: Hlavní období státních maturit (didaktické testy) proběhne v květnu 2027. Konkrétní časové schéma zkoušek pro jaro 2027 bude známo nejpozději do 15. srpna 2026.
  • Zápisy do 1. tříd: Budou probíhat od poloviny ledna do poloviny února 2027. Přesný termín (konkrétní dny a hodiny) si určuje každá základní škola individuálně.
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