Začátek nového školního roku je stanoven na pondělí 1. září 2025. Letos vychází státní svátek 28. září na víkend, takže se prvního volna dočkají až na konci října. První týden v říjnu budou mít v pátek 3. zkrácené vyučování ty školy, které se promění na volební místnosti.
Podzimní prázdniny
Školy se zavřou od pondělí 27. října do středy 29. října 2025. K státnímu svátku v úterý 28. října se přidají dva pracovní dny a vznikne i s víkendem pětidenní volno. Ve čtvrtek a v pátek vyučování pokračuje, pokud škola nevyhlásí ředitelské volno, jinak dětem vznikne absence.
Ředitelské volno
Mnoho škol využívá svého práva vyhlásit až pět dní volna ročně, a to z technických nebo organizačních důvodů. Termíny se liší školu od školy. Sledujte proto webové stránky a sociální sítě své školy.
Vánoční prázdniny
Začínají v pondělí 22. prosince 2025 a končí v pátek 2. ledna 2026. Poslední vyučování na základních a středních školách bude v pátek 19. prosince a znovu se zvonky na chodbách rozezní v pondělí 5. ledna 2026. Děti si tak užijí 16 dní volna, pracující k tomu budou potřebovat šest dnů dovolené.
Pololetní prázdniny
Pololetn prázdniny jsou jednodenní a všichni je mají stejně, v pátek 30. ledna 2026. Vysvědčení se rozdává už ve čtvrtek 29. ledna. Pokud dítě není z nějakého předmětu klasifikováno, například kvůli absenci, většinou má celý únor a část března na to, aby splnilo podmínky pro konkrétní předmět. Známka se pak napíše na závěrečné vysvědčení.
Jarní prázdniny 2026
Druhé největší volno ve školním roce. Trvají celý týden a termíny se liší podle okresu. Každý rok se tabulka o jedno políčko posune, aby se pravděpodobnost zimního počasí rozdělila spravedlivě mezi všechy. V roce 2026 mají všichni jarní prázdniny o týden později než v roce 2025. Jen ty okresy, které je měly letos jako poslední, budou příští rok první. I s jednodenními pololetními prázdninami to vyjde na 10 dní volna, pro pracující nutno vybrat 6 dní dovolené.
|Termín
|Okresy / města
|2. 2. – 8. 2. 2026
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|9. 2. – 15. 2. 2026
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|16. 2. – 22. 2. 2026
|Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|23. 2. – 1. 3. 2026
|Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|2. 3. – 8. 3. 2026
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
|9. 3. – 15. 3. 2026
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Velikonoční prázdniny 2026
Velikonoční prázdniny vycházejí jen na jeden pracovní den. Příští rok to bude čtvrtek 2. dubna 2026. Ale se svátečním Velkým pátkem a Velikonočním pondělím je to pět dnů volna. Za cenu jednoho dne dovolené pro pracující.
Letní prázdniny 2026
Nadcházející školní rok skončí až v úterý 30. června 2026. Řada škol jistě vyhlásí ředitelské volno kvůli nutným opravám a renovacím a pro mnohé děti skončí škola už v pátek 26. června.
Ministerstvo školství však stanovilo datum pro předání závěrečného vysvědčení na úterý 30. června. Letní prázdniny tak začínají ve středu 1. července 2023 a potrvají do pondělí 31. srpna 2026.
Státní svátky ve školním roce 2025/2026
Během školního roku 2025/2026 si žáci odpočinou i během státních svátků. Některé z nich prodlouží víkend, jiné se napojí na prázdniny. Výhodou pro rodiče je, že tyto dny volna se, podle typu zaměstnání, často vztahují i na ně. Nemusejí tak pro menší školáky složitě hledat hlídání.
28. říjen 2025 (úterý): Den vzniku samostatného Československa.
17. listopad 2025 (pondělí): Den boje za svobodu a demokracii.
1. květen 2026 (pátek): Svátek práce.
8. květen 2026 (pátek): Den vítězství.
Přijímačky, maturity a zápisy v roce 2026
Pro studenty devátých tříd a maturanty přinese rok 2026 důležitá zkoušková období.
Přijímací zkoušky na střední školy
Přihlášky se podávají v lednu. Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) stanoví MŠMT. Dvě kola přijímacího řízení proběhnou v jarních měsících, s výsledky do konce května.
Maturitní zkoušky 2026
Didaktické testy, které jsou součástí společné části maturit, se budou konat v květnu 2026. Písemná práce z českého jazyka se obvykle píše týden před testy. Konkrétní termíny pro letošní školní rok zatím nejsou zveřejněny.
Ve druhé polovině května nebo v červnu nastává čas na profilové zkoušky a ústní maturitní zkoušky. Přesné termíny si stanovuje každá škola individuálně.
Zápisy do 1. tříd ZŠ
Během celého dubna 2026 probíhají zápisy do prvních tříd základních škol. Konkrétní datum si určí každá škola sama.