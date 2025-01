Změny 2025: Pracující senioři si přilepší, zaměstnancům se zkrátí výpověď

Část 1/11

Asi nejviditelnější změna na výplatních páskách čeká hned od ledna ty, kdo odešli do penze, ale stále pracují. Nově nebudou muset z výdělku platit sociální pojištění ve výši 6,5 procenta hrubé mzdy. O tuto částku jim vzroste čistá mzda.

Pracující senioři si díky tomu měsíčně přilepší o stovky až nižší tisíce korun. „Třeba u hrubé mzdy 25 tisíc korun to je každý měsíc asi 1 600 korun navíc. Ročně to tak znamená zhruba jednu další bonusovou výplatu,“ vypočetl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V průběhu roku by se měli přívětivějších pravidel dočkat i rodiče malých dětí, kteří si chtějí přivydělávat na své stávající pozici na dohodu o provedení práce. To zatím spolu s pobíráním rodičovského příspěvku nejde a v praxi to často vede k tomu, že zaměstnavatelé pravidla obcházejí.

Rozporuplné reakce naopak budí zkrácení výpovědních lhůt a prodloužení zkušební doby. Dvouměsíční výpovědní lhůta by měla začít běžet okamžitě, nikoli až od prvního dne následujícího měsíce. Zaměstnavatelé zároveň budou moct zaměstnancům prodloužit zkušební dobu na čtyři měsíce. Novinka začne platit zřejmě na jaře. Kritizují ji především odbory. Ekonomové a vládní politici ale namítají, že zvýší pružnost pracovního trhu a ve výsledku přinese lidem vyšší výdělky.

Rok 2025 přinese změny i v dalších oblastech. Třeba první základní školy od září začnou učit podle nových rámcových vzdělávacích programů. To mimo jiné znamená, že budou muset mít povinně angličtinu od první třídy.

Na podzim Česko čekají sněmovní volby. Ve volebních místnostech se nově voliči nebudou muset prokazovat fyzickým občanským průkazem. Stačí, když jej budou mít nahraný v aplikaci eDoklady.

Počínaje letošním rokem také skončily kojenecké ústavy. Podle ministerstva práce je o všechny děti z nich postaráno, většina se vrátila do vlastní rodiny, nebo přešla k pěstounům.