Škola, model 2030: konec biflování obrozenců, lišejníků a Husa

Podle záměrů ministerstva školství by mělo být v budoucnu učiva méně, zato užitečnějšího a procvičenějšího. „My jsme záměrně provokativně uvedli, že redukce může být až o 50 procent, ale je jasné, že se tak nestane ve všech předmětech. Zdá se například, že panuje shoda v tom, že redukce objemu učiva by se neměla týkat jazyků a matematiky,“ podotýká Arnošt Veselý, vedoucí skupiny odborníků, kteří pro ministerstvo vytvořili dokument Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, jež má hlavní směry vzdělávání budoucnosti nastínit.