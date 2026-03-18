Páťačka Stella se hlásí na osmileté gymnázium v Brně. Poctivě si trénuje a procvičovací plán má vypracovaný tak, aby si vše stihla zopakovat do poloviny dubna, kdy ji čekají jednotné přijímací testy.
Jenže ani ona, ani její rodiče nepočítali s tím, že přijímací zkoušky mohou mít jiný termín. Dozvěděli se to 10. března, když jim do mailu přišla oficiální pozvánka – už na 24. března.
„Když jsem to uviděl, úplně jsem se zhrozil. Bál jsem se, aby se dcera zbytečně nestresovala, že si přijímačkové úlohy nestihne procvičit. Ukázalo se ale, že jde o školní část přijímacích zkoušek. S těmi jsme počítali, ale už jsme nevedli v patrnosti, že termín může být jiný,“ popisuje Stellin otec Jakub.
Právě školní přijímací zkoušky si dobrovolně mohou některé školy přidat k těm celostátně povinným – jednotným přijímacím zkouškám (JPZ). Zatímco JPZ mají termín v polovině dubna, ty školní se mohou konat už v březnu. Pokud je škola vypisuje, jsou povinné. Mohou mít různou podobu a řadí se k nim i ty talentové.
Například Stellino vysněné gymnázium požaduje napsání slohové práce. Tu budou hodnotit tamní učitelé a body se žákyni přičtou k zisku z testů JPZ – ovšem jen pro tuto školu, žádnou jinou.
Kdy se konají školní části přijímacích zkoušek?
Školní přijímačky se mohou konat v době od pondělí 16. března do čtvrtka 23. dubna. Termín si každá škola volí sama. Musí vypsat minimálně dva termíny. Alespoň jeden z těchto termínů musí být jindy než 10., 13., 14., 15., 29. či 30. dubna. Právě v tyto dny se konají JPZ.
Budou i náhradní termíny?
Ano. Ale pouze pro ty, kteří se řádně a včas omluvili kvůli nemoci nebo jiným závažným důvodům bude škola vypisovat náhradní termíny. A to od pátku 24. dubna do úterý 5. května.
Důležité termíny
Zdroj: prihlaskynastredni.cz
Jak se dozvím, zda školní přijímačky píšu?
Škola, na kterou jste si podali přihlášku, musí mít informace o vypsání školní části přijímacích zkoušek k dispozici na svém webu či na portálu DiPSy. Všem přihlášeným přijdou pozvánky s termínem a místem konání do e-mailu, a to přes portál DiPSy. Pokud jste podávali přihlášky „papírovou“ cestou, pozvánka přijde poštou.
Jakou mohou mít přijímačky podobu?
Formu i délku zkoušky, stejně jako hodnocení si škola určuje sama. Některé školy chystají vlastní sadu příkladů a testových úloh, jinde má školní přijímací zkouška formu rozhovoru, vytvoření slohové práce či motivačního dopisu. Sportovní a umělecké školy typicky pořádají talentové zkoušky. Uchazeči tak musí splnit sadu cviků, předvést své dovednosti ze sportovní či umělecké oblasti. Umělecké obory typicky vyžadují i představení vlastního portfolia.
Jsou školní přijímačky povinné?
Ano, pokud je škola, na kterou se hlásíte, vypisuje. Školní přijímací zkoušky jsou součástí přijímacího řízení. Uchazeči za ně dostávají body, které se promítnou do celkového hodnocení uchazeče.