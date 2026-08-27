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Ministerstvo zveřejnilo přehled prázdnin. Některé termíny rodiče zaskočily

Markéta Lankašová
  11:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Školní rok ještě ani nezačal a školáci i jejich rodiče už nyní řeší, kdy budou mít od výuky volno. Ministerstvo školství zveřejnilo rozpis školního roku včetně všech termínů prázdnin. Podle některých rodičů je třeba vánočních volných dní příliš málo. Délka prázdnin se přitom ještě může změnit.

Podle harmonogramu školního roku 2026/2027, který zveřejnilo ministerstvo školství, si školáci letos užijí celkem 26 dní volna. A k tomu ještě plné dva měsíce letních prázdnin. Na mnoho prázdninových i svátečních termínů přitom navazují ještě víkendy.

Některým rodičům je to ale málo. Překvapily je především „krátké“ vánoční prázdniny. Tradičně přitom začínají ve středu 23. prosince a končí nedělí 3. ledna. Stejně, jako tomu bylo v letech 2022, 2023 a 2024. Části rodičů se ovšem nelíbí, že by děti měly do lavic zamířit ještě v pondělí a úterý.

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„Vánoce si jako rodina pojedeme někam užít, synovi ty dva dny určitě omluvím. Nepřipadá v úvahu, aby v pondělí a úterý šel do školy, když už máme volno,“ plánuje Michaela. Stejně jako desítky dalších rodičů svou nelibost vyjádřila v diskuzi na sociálních sítích pod harmonogramem zveřejněným ministrem školství Robertem Plagou.

Jsou však i rodiče, kterým více dní na výuku vyhovuje. „Je dobře, že 21. a 22. prosince jsou školní dny, aspoň si vánoční besídkou nebudou rozbíjet výuku. Jen ať jsou děti ve škole, prázdnin mají za celý rok dost,“ říká pro iDNES.cz otec tří školáků Jan Vojtěch z Prahy s tím, že nebude muset alespoň čerpat příliš vlastní dovolené navíc.

„Prázdniny neprodloužím“

Oproti minulým letům hlavní, letní prázdniny začnou ve čtvrtek 1. července, ne dříve. A šéf resortu Plaga se už nechal slyšet, že „vidle“ do zakončení výuky v červnu tentokrát nehodí. Reagoval tak na dotaz na sociálních sítích, zda znovu dodatečně nevyhlásí dřívější konec školního roku, jako to udělal v březnu 2026. Tehdy prodloužil letní volno o dva pracovní dny a dva víkendové, vysvědčení se předávalo už 26. června.

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Jenže i tak mohou nakonec školáci zůstat doma déle, než ministerstvo naplánovalo. Každý ředitel má totiž právo rozdat během školního roku až pět dní takzvaného ředitelského volna. Nejčastěji se využívá právě k prodloužení některých prázdninových termínů, ale slouží i pro nenadálé situace jako je havárie v budově, odstávka tepla nebo elektřiny, případně nutné rekonstrukce.

Prázdniny a volné dny

28. září (pondělí)

28. až 30. října (středa až pátek)

17. listopadu (úterý)

23. prosince až 1. ledna (středa až pátek)

29. ledna (pátek)

týden jarních prázdnin dle okresů (od 1. února do 14. března)

25. března až 29. března (čtvrtek až pondělí)

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Například žáci brněnské Základní školy Gajdošova už nyní ví, že o podzimních prázdninách zůstanou doma celý týden. „Ředitelské volno pro žáky (vyhlašujeme na) pondělí 26. října a úterý 27. října 2026. Bude navazovat státní svátek a podzimní prázdniny 28. až 30. října 2026,“ avizuje na stránkách školy ředitel Rostislav Novotný.

Další atraktivní termíny, které k udělení ředitelského volna vybízí, jsou například pondělí 16. listopadu, tedy den před státním svátkem nebo již zmiňované pondělí a úterý před vánočními prázdninami.

Podle předsedkyně Unie rodičů Angeliky Gergelové sice nemusí být více volna pro školáky na škodu, ovšem je potřeba, aby mohli rodiče prázdninový režim předvídat. Nejvíce zmatků a organizačních nepříjemností podle ní způsobují rozhodnutí o ředitelském volnu na poslední chvíli.

„Osobně jsem zastánce kvality výuky, která převažuje nad kvantitou, tedy počtem odučených dní. Ale platí, že čím je dítě mladší, tím dříve potřebují rodiče znát termíny prázdnin a dalších volných dní. Proto apeluji na ředitele škol, aby harmonogram roku zveřejňovali s dostatečným předstihem,“ vyzdvihuje pro iDNES.cz Gergelová.

Měly by vánoční prázdniny začínat sobotou 19. prosince?

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