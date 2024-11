Školní plavání jako výlet. Chybí bazény, rodiče platí za náhradu i tisíce korun

Když začátkem září vyhořel českokrumlovský plavecký bazén, pro čtyři městské základní školy a další desítku z nejbližšího okolí vyvstal nečekaný problém – kam děti za plaváním poslat? Nakonec se město domluvilo s bazény ve Větřní a Frymburku.

„Máme stejný počet i interval lekcí, ale jezdíme autobusem do půl hodiny vzdáleného Frymburku. Peníze na autobus nám naštěstí zajistilo město,“ říká Ivana Severová, ředitelka školy Za Nádražím. Dodává, že kvůli přejezdu museli ve škole upravovat rozvrh.

Podle mluvčí Českého Krumlova Petry Nestávalové budou školy dojíždět na jaře i do Lipna nad Vltavou. „Protože náš bazén využívaly i školy z blízkého okolí, v ostatních bazénech je teď velmi plno. Bylo náročné zajistit, aby o výuku děti nepřišly,“ podotýká Nestávalová.

Kvůli plánovaným rekonstrukcím musí za bazénem dojíždět třeba i děti z jihomoravského Blanska a od konce října také ty z dvou desítek škol v Liberci. Třeba děti z liberecké Základní školy Husova před uzavřením bazénu zvládly absolvovat jen zlomek lekcí.

„Třeťáci intenzivně plavali loni, letošní druháci odplavali ze 40 hodin jen asi šest. Budou to dohánět příští rok, nejspíš budeme dojíždět do Turnova,“ plánuje ředitelka liberecké školy Blanka Reindlová. Pro školu jsou to starosti navíc. „Samozřejmě by se nabízela ještě i možnost intenzivního výjezdního kurzu, ale nemyslím si, že na to všechny děti fyzicky mají,“ dodává ředitelka Reindlová.

Inspekce: Za kurz se neplatí

Právě variantu intenzivního kurzu zvolila Základní škola Podbělohorská z Prahy 5. Druháci v tomto týdnu odjeli do resortu v jižních Čechách, kde podle sdělení ředitele rodičům stihnou za pět dní i s přejezdem odplavat celý balík lekcí.

„V polovině října nám škola oznámila, že musíme zaplatit skoro čtyři tisíce do dvou týdnů. Dceru jsem odmítla poslat a nejsem jediná. Povinná součást výuky by měla být bezplatná. Na začátku školního roku je to docela velká rána do rozpočtu,“ řekla jedna z matek. Kvůli ochraně dcery redakce jméno neuvádí.

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal jí dává za pravdu. „Pokud je plavání součástí školního vzdělávacího programu, tak musí být bezplatné. Škola po rodičích nemůže chtít, aby za kurz dopláceli,“ sdělil Zatloukal. Ale už se vyhnul dotazu, zda bude ředitel školy, který chtěl doplatek, nějak postižen.

Ředitel školy Martin Krupa se ale s MF DNES bavit odmítl. Zbytek peněz do ceny 7 190 korun za pobyt doplatí zřizovatel. Paradoxně bazén, kvůli kterému celé přesuny vznikly, zůstává stále v provozu. Nachází se v jiné ze škol, na ulici Weberova. Rekonstrukce se u něj sice plánuje, ale neustále odkládá.

Podle radní pro školství Aleny Janďourkové (Praha 5 sobě) vznikly průtahy na straně projektantů. „Bazén je na hranici životnosti, není už vhodné tam děti pouštět,“ uvedla.