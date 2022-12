Obědy ve školách by mohly podražit od února o 20 procent, navrhuje ministerstvo

Návrh prošel připomínkovým řízením, nyní ho má projednat legislativní rada vlády.

„Horní hranice finančního rozpětí je u hlavních jídel povýšena o 20 procent z důvodu dynamiky navyšování cen potravin. U doplňkových jídel u všech věkových kategorií je hranice navýšena o 30 procent. Dolní hranice finančního rozpětí zůstává nezměněna,“ stojí v aktuální podobě návrhu vyhlášky, do níž byly zapracované připomínky ministerstev a krajů.

Doplňková jídla, tedy dopolední a odpolední svačiny, se podávají dětem ve školkách a ubytovaným na internátech či v domovech mládeže. Tato zařízení mají zákonnou povinnost zabezpečit dětem celodenní stravování. Svačiny obvykle zahrnují ovoce, zeleninu nebo mléčné produkty, jejichž ceny v poslední době vzrostly. Podle Českého statistického úřadu se cena potravin a nealkoholických nápojů od září 2021 do srpna 2022 zvedla o 20,8 procenta.

Finanční limity na nákup potravin se ve vyhlášce o školním stravování naposledy zvýšily loni v září, a to o 20 procent. Předtím platily od ledna 2012. Nyní plánované navýšení je podle ministerstva nezbytné proto, aby zařízení školního stravování mohla nadále dodržovat výživové požadavky na kvalitu jídla pro děti.

Aktuální limity stanovují strop na oběd pro strávníka staršího 15 let na 45 korun, nově by to mohlo být až 54 korun. Maximální cena oběda pro žáky ve věku od sedmi do deseti let by proti stávajícím 39 korunám mohla narůst o osm korun. Děti od 11 do 14 let by mohly namísto nynější nejvyšší ceny 41 korun za oběd platit 50 korun a děti do šesti let o šest korun více než nyní, tedy 36 korun.

Od února by mohli předškoláci za celodenní stravu v mateřských školách platit 57 korun až 114 korun. Dítě od sedmi do deseti let by za snídani, svačiny, oběd a večeři mělo dohromady zaplatit nejvýše 141 korun za den a dítě od 11 do 14 let nejvýše 153 korun za den. Celodenní strava pro starší 15 let bude moci stát až 169 korun. Proti dnešním cenám by tak jídelny mohly platbu za denní stravu navýšit o 23 až 33 korun v závislosti na věku strávníka. Ještě více by mohli platit žáci ze tříd se sportovním zaměřením a studenti konzervatoří, kteří studují tanec.

Úprava finančních limitů na nákup potravin nebude mít podle ministerstva dopad na veřejné rozpočty. Úřad ale připouští, že se v případě zvýšení cen pokrmů může zvednout finanční zátěž pro rodiče. Chudým žákům mohou pomoct dotační programy ministerstva, navýšení přídavků na dítě či projekt Obědy do škol, který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kvůli rostoucím cenám školního stravování se v tomto školním roce zvýšil počet zájemců o obědy zdarma. Třeba nezisková organizace Women for Women nyní platí školní stravu asi 13.000 dětem, což je podle hlavní koordinátorky projektu W4W: Obědy pro děti Jiřiny Novotné o 30 procent více než v minulém školním roce. To, že vzrostl zájem o obědy zdarma, potvrdili v listopadu i vedoucí některých školních jídelen v Praze.