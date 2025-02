Zahuštění jáhlami, místo párku tofu. Školní jídelny dostanou volnost na nové recepty

„Když jsme vařily třeba španělského ptáčka, omáčku jsme zahustily místo moukou jáhlami. A místo párku daly tofu. A děti to přijaly,“ vypráví Votavová, jak postupně s týmem kuchařek mění pokrmy, které děti dostávají na talíř.

Plzeňská jídelna je jednou z několika desítek, které testují podávání jídel pro děti podle nového spotřebního koše, tedy velkého souboru pravidel pro jídelny. Ten by se měl už od září změnit pro všechny školy – od mateřských po střední.

Ministerstva školství a zdravotnictví připravila novelu vyhlášky, která tento spotřební koš mění po dlouhých 30 letech. Kvůli zastaralosti nesplňuje většinu doporučení ohledně zdravé a pestré stravy.

„Za třicet let se naprosto změnilo portfolio potravin, které jsou běžně k dostání v obchodech. Navíc dosavadní spotřební koš se ve velkém soustředí na kvantitu, ale moc neřeší kvalitu. Zaměřuje se jen na poměr rostlinných a živočišných tuků a obsah vitaminu C. To ale už samo o sobě neobstojí. Zpracované ovoce a zelenina mají aktuálně navrch oproti těm čerstvým, neexistuje regulace masných výrobků a polotovarů, nepodporuje se pestrost. U mléčných výrobků se nereguluje obsah cukru, který ve výrobcích může být,“ poukazuje Alexandra Košťálová ze Státního zdravotnického ústavu.

Nově by kuchyně měly dbát na větší zastoupení ovoce a zeleniny, a to v každém z připravovaných pokrmů. Děti by měly dostat možnost výběru jídla včetně bezmasého. Přibude celozrnných potravin nebo ryb a mírně se omezí masitá jídla.

Dramaticky by mělo ubýt cukru nebo polotovarů, v nichž se špatně měří objem soli.

„Kuchaři dostanou větší volnost, z čeho mohou jídla připravovat. Týká se to třeba luštěnin. A větší důraz bude na lokálnost a sezonnost. Pro mě je zásadní změna, že jsme omezili džusy, které obsahují hodně cukru. Přitom dosud se mohly počítat jako součást ovocné kategorie. Naopak kiwi nebo hrozny se využívat nemohly. To mi přišlo postavené na hlavu,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Podle Votavové z plzeňské jídelny by se kuchařky měly připravit na to, že nic nepůjde hladce a ze dne na den. „Musíme dětem jídlo nabízet a nechat je zvyknout si na nové chutě. Pohanku jako přílohu nebudou děti jíst hned, ale když ji budeme postupně přidávat do pokrmů, přijmou ji,“ líčí zkušenosti.

Barvy na talíři

S jídelníčkovými triky má zkušenosti i Marta Mandincová, která vede jídelnu v brněnských Žabovřeskách pro tisícovku strávníků z různých škol. I její kuchyně patřila k těm, které nový spotřební koš testovaly.

„S kuchaři jsme se obávali třeba toho, jak budou děti přijímat celozrnné těstoviny. Začali jsme postupně a zjistili jsme, že děti baví jiné barvy na talíři. Teď si to pochvalují. Děti i občas jídlo samy vydávají. Nebo do výdeje zapojíme robota. Pak mají takový zážitek, že snědí i to, co by jindy do pusy nedaly,“ poukazuje Mandincová.

Ve školách se denně stravuje na 1,6 milionu dětí. Podle náměstka ministra školství Jiřího Nantla (ODS) je důležité, aby už od nejranějšího věku získávaly dobré stravovací návyky. „V posledních letech výrazně stoupá počet dětí s obezitou,“ připomíná Nantl.