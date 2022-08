Každé desáté dítě nemá na oběd v jídelně. V Praze jich polovina jí doma

Drtivá většina rodičů se ve stravování svých děti angažuje, dle nových dat až 86 procent. Zároveň ale dvě třetiny dětí si vybírá ve školních zařízeních jídlo samy nebo jen s mírným dohledem, a rodiče tak nemají plnou kontrolu nad tím, co děti jedí. Nejdůležitější faktor je podle většiny rodičů, aby jídla byla chutná a zdravá, vyplývá to z červencového šetření agentury IPSOS, který si nechala zpracovat společnost Scolarest.

Ve školních jídelnách se celkově stravuje více než dvě třetiny dětí. Na Vysočině je to dokonce 93 procent. Nejméně dětí, okolo poloviny, do jídelen chodí v Praze a na Karlovarsku. Nejčastějším důvodem, proč rodiče děti do jídelen neposílají, je, že jim vaří doma. To uvedlo 40 procent respondentů.

Problém jsou mimo jiné právě finanční důvody. Peníze na školní obědy nemá zhruba 13 procent rodin. Obědy mají přitom ještě zdražovat, podle informací z webu jídelen v některých případech až o deset procent.

Více pestrosti

V průzkumu se dále ukázalo, že jídelny mají co zlepšovat. „Pozitivně nás překvapilo, že část rodičů má zájem o samoobslužnou možnost, tedy aby si děti samy určily, co a kolik budou jíst,“ komentoval výsledky na tiskové konferenci Michal Debrecéni, ředitel společnosti Scolarest, která zajišťuje každý den oběd pro více než 40 tisíc dětí v Česku.

Zhruba čtvrtina rodičů podporuje alternativní suroviny jako je bulgur či kuskus, stejný zájem je i o ovocné a zeleninové saláty, které často v jídelnách chybí. Třetina rodičů by uvítala větší pestrost. Rodiče si naopak na školním stravování cení, že nemusí řešit jídlo pro děti doma, to uvedlo téměř 68 procent respondentů. Necelá polovina pak chválí sociální přínos, tedy to, že je dítě s kolektivem i po škole.

Společnost Scolarest nyní chystá nové menu, která má požadavkům odpovídat. „I v době obrovské inflace dokážeme vařit zdravě a udržitelně,“ slibuje Maritn Maruniak, marketingový ředitel firmy, která dodává jídlo do 236 českých škol.

Menu bude obsahovat polévku, výběr ze tří jídel a samoobslužný bar se saláty a jogurty. Kromě tradičního českého jídla nabízí společnost mezinárodní kuchyni upravenou tak, aby vyhovovala dětem. Třetí varianta je vždy bezmasá, s jinými zdroji bílkovin a větším množstvím zeleniny, která bude povinnou součástí i všech slaných pokrmů.

„Pokud je veganská nebo vegetariánská varianta atraktivní z nutričního i estetického hlediska, počet strávníků, které ji preferují, výrazně stoupá,“ vysvětlil ředitel Debrecéni. Dle průzkumu nabídku alternativních pokrmů by si přála pětina rodičů.

Omezit plýtvání

Podle ředitele Debrecéniho s růstem cen může pomoci i omezení plýtvání. Ve školních jídelnách se podle výpočtů iniciativy Skutečně zdravá škola vyhodí zhruba 20 až 35 procent z připravených jídel.

V koši končí celosvětově zhruba třetina veškerého jídla a Češi vyhazují v průměru celou jednu porci denně. S plýtváním s jídlem dochází, kromě ztráty surovin, i k znehodnocení potřebných energií na výrobu, přepravu a balení pokrmů, kromě toho i vody. Omezením se tak dá jednak ušetřit životní prostředí, ale i náklady.

Společnost Scolarest chce ve svých receptech suroviny maximálně využít a dále vést děti k tomu, aby jídlo samy nevyhazovaly. Ve dvou svých pražských provozovnách ve spolupráci s organizací Zachraň jídlo rozjíždí darování nezkonzumovaného jídla ve vratných krabičkách potřebným. Kromě toho vedou osvětovou kampaň, do které děti zapojují.

Ceny pokrmů v jídelnách Scolarest se odvíjí od limitů, které určuje ministerstvo školství. Podle Maruniaka při určování cen záleží, zda jde o mateřskou, základní či střední školu, ale ceny Scolarest se pohybují ve středních limitech. To znamená, že například v gymnáziích vloni nabízeli obědové menu za 37 korun. Limity se mají nově zvyšovat asi o pětinu, jak ve čtvrtek informoval iRozhlas. Hrozí tak další růst cen ve všech školách.

Důležitý je při všech těch starostech i boj proti plýtvání: