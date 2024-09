Rostoucí náklady a personál v krizi. Školní jídelny mnohde zdražují obědy

„Dlouho jsme nezdražovali, takže jsme byli pod finanční normou. Měli jsme zde Českou školní inspekci a dohodlo se, že ceny navýšíme,“ vysvětlila vedoucí školní jídelny ZŠ Pavlovská v Brně Michaela Legindiová. Ceny tedy zvýšili, aby je dorovnali s cenami v ostatních školách v okolí.

O tom, zda zdražit obědy, a případně o kolik, rozhoduje každá škola a školní jídelna individuálně. „Vždy na základě velmi pečlivého propočtu, tak aby ekonomika školní jídelny nebyla v minusu. Pokud by přesto nastala situace, že by školní jídelna byla nucena zdražit, bude to v řádu jednotek korun,“ přiblížil Karel Jahoda z Asociace školních jídelen.

Ceny školních obědů reguluje vyhláška ministerstva školství, která je rozděluje do čtyř kategorií podle věku dítěte. Ceny se od její aktualizace v únoru minulého roku pohybují mezi 17 a 54 korunami za jeden oběd, měsíčně to v přepočtu vychází zhruba na 357 až 1 134 korun. Rodiče podle Jahody dají za jeden oběd průměrně 30 až 35 korun.

„My to máme ještě dobré, strop je myslím 54 korun. Ono je někdy těžké se do té ceny vejít,“ říká vedoucí jídelny ze Středočeského kraje, která si nepřála být jmenována. Její škola také zdražila obědy kvůli vyšším cenám potravin.

Denně v kuchyni připraví zhruba 300 obědů a oproti větším jídelnám musí více kalkulovat, aby nešli do ztráty. „Musíme umět dobře hospodařit, čím méně porcí vaříme, tím jsou náklady na jedno jídlo vyšší. A k tomu chceme udržet úroveň i kvalitu,“ popsala.

Problém je podle ní i nedostatek kuchařů a kuchařek. „Až skončí kuchařky starší padesáti let, kterých jsou totiž plné jídelny, skončí i školní stravování,“ míní s tím, že je v oboru málo peněz. „Můžeme si dovolit platit jen dvacet tisíc. Za tak nízký plat vyučený kuchař pracovat nepůjde. Když chce, má aspoň 35 tisíc nástup,“ myslí si a dodává, že mladí navíc o práci v jídelnách nemají zájem.

Nedostatek pracovníků potvrzuje i Jana Svatoňová, vedoucí jídelny ZŠ Drtinova na Praze 5. „Personál je v krizi pořád, ani ne kuchaři ale pomocné síly nejsou,“ sdělila. I její jídelna od nového školního roku kvůli rostoucím cenám potravin zdražila.

Pomoc pro rodiče

Se zdražováním obědů přibývá rodin, které si vyšší částky nemohou dovolit. Podle průzkumu společnosti Provident financial počítá se zvýšením cen za školní obědy 60 procent oslovených rodičů. „Více než 12 procent rodičů uvedlo, že z důvodu zdražování nebude děti posílat na školní obědy nebo budou chodit jen některé dny v týdnu,“ uvedla Hana Chmelíková z Provident financial.

To potvrzuje i paní Zítková, samoživitelka tří dětí, které dojíždějí na základní školu v Olomouci. Tam je letos cena za jednu porci 32 korun. „U nejmladšího, který nastoupil do první třídy, uvažuji, že nebude mít oběd ve škole každý den, ale například jen třikrát týdně,“ popisuje Zítková. „Starší děti chodí do družiny, takže ty obědy mít musí,“ dodává.

„Návodem, jak pomoci rodinám, je kooperace základních škol a školních jídelen například s nadací Women for Women, která pomáhá obědy samoživitelkám hradit,“ upozornil Jahoda.

Projekt Obědy pro děti každoročně pomáhá tisícům českých dětí. Ministerstvo školství na něj letos vyhradilo 60 milionů korun. Dotaci získala i organizace Patron dětí, která též pomáhá sehnat peníze na školní obědy pro znevýhodněné děti.

Programy, které dětem obědy v Česku hradí, jsou ale často zbytečně složité. „Česko by mělo zavést stabilní financování ze státního rozpočtu, alespoň pro ty nejvíce potřebné děti. V hledání řešení se můžeme inspirovat v severských zemích nebo na Slovensku, kde obědy zdarma dostávají všechny děti. V Německu nebo Portugalsku zase obědy navazují na existující sociální podporu. Nevytváří se pro to nová administrativa,“ říká analytik PAQ Research Jan Zeman.

Aby byla správa opatření efektivní, měly by se podle něj kompetence sloučit pod jedno ministerstvo. Ministerstvo školství nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Některým rodičům vyšší ceny nevadí. Třeba Haně Martinkové, jejíž čtyři děti docházejí do školy na pražských Vinohradech a stravují se v tamní jídelně. „Pokládám za základ, že dítě možnost stravování ve škole má, takže cenu tolik neřeším,“ vysvětluje. „Pokud se nedostaneme na částku sto korun za oběd, tak je mi to jedno,“ přibližuje. Za výhody považuje, že součástí oběda je i ovoce a polévka. „Pro mě je asi důležitější, aby obědy měly nějakou kvalitu,“ dodala Martinková.

Vidina nového jídelníčku

Hrazené obědy mají podle výsledků americké studie Let them eat lunch pozitivní vliv na studijní výsledky dětí i na jejich zdravotní stav. Zdravím žáků se zabývá i Nová státní metodika dietního stravování, která v následujících letech může změnit jídelníček. Po jarním pilotním testování ve vybraných školách se momentálně vyhodnocuje, poté se začne tvořit nová vyhláška.

„Po více než 30 letech dozná změn spotřební koš. Vypracování návrhu měla za úkol meziresortní pracovní skupina pro institucionální stravování, které předsedá Státní zdravotní ústav. Ten na konečné podobě spolupracuje s řadou odborníků: pediatrů, stomatologů, hygieniků, nutričních terapeutů, zástupců pěti ministerstev, metodiků školního stravování, kuchařů, zástupců zřizovatelů a samozřejmě se školními jídelnami,“ vysvětlil metodiku Karel Jahoda.

V budoucnu podle něj ke změnám v jídelníčku určitě dojde. „Počkejme, jak nový spotřební koš bude vypadat a jak se bude lišit od původního návrhu. Osobně si myslím že se nejedná o žádnou revoluci a že nové návrhy v mnohém budou dávat větší volnost. A také budou mnohem transparentnější a budou napravovat systematické chyby současného spotřebního koše,“ doufá Jahoda.