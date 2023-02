Čas dražších školních obědů? Ministerstvo zvedlo ceny, jídelny je ale nevyužijí

Zvyšování cen školám umožňuje novelizovaná vyhláška o školním stravování, kterou připravilo ministerstvo školství. Vyhláška platí od 1. února. Finanční limity na nákup potravin se ve vyhlášce o školním stravování naposledy zvýšily v září 2021, a to o 20 procent. Nyní mohou podražit o stejnou část. Předtím se neměnily od ledna 2012.

„Do konce školního roku zdražování obědů neplánujeme,“ řekl ale pro iDNES.cz například ředitel ZŠ Boskovice Vladimír Ochmanský. Podobně to vidí i další školy.

Strop ceny za oběd vzrostl na 54 korun

Od středy platné limity stanovují strop na oběd pro středoškoláky a školáky starší 15 let na 54 korun, dosud to bylo o devět korun méně. O tutéž částku narostla i možná nejvyšší cena za polední jídlo pro žáky ve věku od 11 do 14 let. Ti mohou nově za oběd platit až 50 korun.

O tři koruny nižší je maximální částka stanovená pro úhradu oběda určeného sedmiletým až desetiletým dětem. Děti mladší šesti let mohou od středy platit až 36 korun, tedy o šest korun více než dosud.

Možné zdražování obědů straší i některé rodiče. Paní Pavla z Prahy, která má syna na pražské základní škole, uvedla, že na jídlo pro dítě musí mít vždycky. „Nekouřím, nepiju, musím se holt uskromnit. Bohužel ve většině případů si rodiče neodřeknou cigarety, takže dítě bude hladové v případě, že se bude zdražovat,“ podotkla paní Pavla.

„Do jisté míry je to logické, zdražuje všechno“

Někteří rodiče ale zdražování do jisté míry chápou. „Máme dvě děti na základní škole v Hradci Králové, ale o zdražování od února nám nikdo nic neříkal. Zdražovalo se před několika měsíci o pár korun. Je to ale do jisté míry logické, zdražuje všechno,“ uvedl pro iDNES.cz Miroslav Jarek.

Redakce iDNES.cz oslovila několik školních jídelen po celé republice. Většina se v odpovědích shodla, že zdražování v současné době neplánuje. Některé školy to odůvodňují tím, že již ke zdražení přistoupily v loňském roce.

To je například případ Základní školy Pardubice-Spořilov. „Zdražovali jsme dvakrát v průběhu loňského roku, museli jsme se přizpůsobit růstu cen potravin. Jídelníček jsme zásadně měnit nemuseli, ale nemůžeme si dovolit při stávajících cenách zařazovat obědy z čerstvých chlazených ryb a častěji vaříme z vepřového masa na úkor například králičího nebo hovězího,“ řekla pro iDNES.cz vedoucí pardubické školní jídelny Gabriela Malíková.

Školní jídelna v Kojetíně vaří podle receptů babiček. | foto: Libor Teichmann

Zdražovat se zatím nechystají ani na základní škole v Chrudimi. Ředitel Martin Vykydal však současně zdůraznil, že záleží na tom, zda se radikálně ceny potravin nezvýší. „Protože nezdražujeme, tak jsme ani nemuseli zasahovat do našeho jídelníčku. Dvakrát v týdnu výběr ze dvou jídel, každý den ovoce nebo zelenina, zdravé nápoje a polévka jsou samozřejmostí,“ doplnil k jídelníčku ředitel chrudimské školy.

„Nevím, jak se budou ceny vyvíjet“

Peníze, které v současnosti škola má k dispozici, podle jeho slov totiž stačí na náklady spojené s přípravou jídel. „Nevím, jak se budou ceny vyvíjet v druhé polovině roku. O zdražování na příští školní rok hovořit nemůžu,“ dodal Vykydal.

Ohledně obědů v této chvíli neplánujeme zdražení s výhledem ani školní jídelna v Mladé Boleslavi. „Ceny obědů jsme naposledy zvedali 1. srpna loňského roku. Od září máme dvakrát týdně k obědům navíc zeleninové a ovocné saláty. Kvalita obědů a spokojení strávníci jsou pro nás na prvním místě,“ uvedla pro iDNES.cz ředitelka mladoboleslavské školní jídelny Lenka Vernerová Lhotková.

„Obvolává dodavatele a hledá nejlevnější “

Zdražovat neplánuje ani pražská Základní škola Vodičkova. Pro iDNES.cz to potvrdila ředitelka školy Dagmar Zelená. Naopak po mírném zdražení chce od 1. března sáhnout olomoucká Střední škola zemědělská a zahradnická.

Ředitel školy Petr Sklenář pro iDNES.cz řekl, že například obědy zdraží z 37 korun na 40 korun. „Abychom plnili předepsaný spotřební koš a přitom neprovařovali, museli jsme z jídelníčku vypustit nebo omezit nejdražší potravinové suroviny a to hovězí maso, rybí filé a výrobky z ryb, ovoce a částečně mléčné výrobky,“ komentoval dále Sklenář.

Podle jeho slov škola při výběru potravin obvolává dodavatele a zjišťuje nejlevnější nabídky. „Pokud se od března již nebudou ceny potravin zvyšovat, tak předpokládám, že bychom se stanovenými finančními limity mohli náklady potravin pokrýt bez velkého provaření,“ doplnil a současně dodal:

„Pokud bude cena potravin nadále stoupat, budeme muset přikročit k další úpravě cen stravy.“