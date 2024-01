Chystá se revoluce školních obědů. V jídelníčku má ubýt polotovarů i sladkostí

Reformy školního stravování, které připravuje Meziresortní pracovní skupina, které předsedá Státní zdravotní ústav, se mají už příští školní rok promítnout do jídelníčků 4200 českých škol, kde se denně stravují bezmála dva miliony dětí. Změny připravuje skupina odborníků tvořená zástupci ministerstev školství, práce, zemědělství, zdravotnictví a tým nutričních specialistů. Cílem je posunout školní stravování do 21. století. Normy, podle kterých se dnes školní kuchyně řídí, vznikly totiž začátkem devadesátých let.

Školy se například dozvědí, že z přípravy jídel mají zmizet instantní vývary, instantní šťávy pod maso a další prášková dochucovadla včetně sladkých nápojů. Legendu jídelen – krupicovou kaši – mají školy nahradit třeba ovesnou nebo pohankovou variantou s ovocem či ořechy.